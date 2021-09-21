"Фантастические украинцы": на экраны выходит уникальный сериал о моде и танцах в Украине

В Украине отсняли второй сезон "Фантастических украинцев". Документальный сериал рассказывает о земляках, которые творят современную музыку, кино, литературу и визуальное искусство.

Увидеть новый цикл проекта украинцы могут после 20 октября 2021 года. В него вошли эпизоды о представителях индустрий моды и танцев.

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"В основе картин – истории представителей индустрий, которые переосмысливают традиционные понятия этномотивов и популяризируют современную украинскую культуру далеко за ее пределами", – подчеркнула генеральная продюсер проекта Екатерина Кармалита.

Положительный отзыв

Продюсер "Фантастических украинцев" отметила, что первый сезон проекта вышел в 2020 году. Команда получила гораздо больше положительных отзывов и результатов, чем ожидала. В частности сериал показали на 16 телеканалах, 2 онлайн-платформах и выложили на одноименный ютуб-канал, где эпизоды доступны для просмотра.

Наилучшую возможность общаться со зрителями дает ютуб-канал. Приятно читать, что люди узнают о современниках и начинают интересоваться культурными индустриями, украинским искусством, читать книги,

– рассказала Кармалита.

Главная цель "Фантастических украинцев" – популяризация современной украинской культуры в различных проявлениях. Авторы проекта убеждены, что в Украине живет множество талантливых людей, которые могут прославить страну на весь мир.



Цель "Фантастических украинцев" – популяризация современной украинской культуры / Фото из фейсбука проекта

Путешествие за кулисы Национальной оперы

Екатерина Кармалита призналась, что из всех отснятых серий ее больше всего поразило "путешествие" за кулисы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко. По ее словам, сама возможность попасть за кулисы – это уже откровение, однако поражает внутреннее состояние культового сооружения.

"К сожалению, бизнес-центры и торговые центры имеют лучший вид. Хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то менялась, чтобы культура получала больше инвестиций", – подчеркнула Кармалита.



Кармалита: "Путешествие за кулисы Национальной оперы – это откровение" / Фото с сайта Kyiv Maps

В проекте авторы также упоминают о моде и называют ее неотъемлемым элементом жизни каждого. Даже если человек не интересуется индустрией, он ежедневно надевает ту или иную вещь, которая является отражением культуры.

Мода является универсальным языком, который не нуждается в переводчиках. Благодаря этому мы можем представлять и развивать Украину на международной арене. Наши дизайнеры уже продают вещи в Париже, Нью-Йорке, Токио. Екатерина Кармалита Продюсер проекта "Фантастические украинцы"

Премьеру 2 сезона "Фантастических украинцев" планируют запустить одновременно на телевидении и ютуб-канале. В то же время продолжается работа над 3 сезоном, который посвятили украинскому предпринимательству.

Продюсер "Фантастических украинцев" рассказала о создании уникального проекта: видео

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