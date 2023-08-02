15 тысяч участников и 70 артистов: во Львове отгремел фестиваль Faine Misto 2023

28-30 июля состоялся один из самых популярных музыкальных фестивалей Faine Misto 2023. В этом году мероприятие впервые провели во Львове. В городе Льва собралось более 15 тысяч ценителей настоящей украинской музыки.

В этом году главной целью фестиваля был сбор средств для поддержки бригады Национальной гвардии Украины "Азов". Команда фестиваля с самого начала полномасштабной войны помогает нашим защитникам с материальным обеспечением.

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Пока неизвестно, сколько средств удалось собрать за 3 дня фестиваля, поскольку донатов было так много, что их до сих пор считают.

Faine Misto 2023: Истории, которые стоит услышать

В этом году слоган фестиваля звучал так: "Истории, которые стоит услышать". Главное музыкальное событие лета проходило на территории FESTrepublic. Там разместили 5 сцен, всего за три дня на них выступили более 70 артистов.

Main Stage. Это главная музыкальная локация, где каждый год встречаются хедлайнеры фестиваля. В этом году среди самых ожидаемых исполнителей были "Один в каноэ", "Жадан и Собаки", ТНМК, Кристина Соловой, "Вопли Видоплясова" и многие другие артисты.

Это главная музыкальная локация, где каждый год встречаются хедлайнеры фестиваля. В этом году среди самых ожидаемых исполнителей были "Один в каноэ", "Жадан и Собаки", ТНМК, Кристина Соловой, "Вопли Видоплясова" и многие другие артисты. Dark Stage. Многие участники фестиваля приехали во Львов именно ради исполнителей тяжелой музыки. Аншлаги собирали сразу 14 артистов, среди которых "Веремий" и DETACH.

Многие участники фестиваля приехали во Львов именно ради исполнителей тяжелой музыки. Аншлаги собирали сразу 14 артистов, среди которых "Веремий" и DETACH. Light Stage. Эта музыкальная локация была пронизана духом авангарда. Там можно было послушать акустические выступления рок-бендов или потанцевать под инди-поп музыку: "Крошки", Tember Blanche, Лилу45, "Палиндрома" и других.

Эта музыкальная локация была пронизана духом авангарда. Там можно было послушать акустические выступления рок-бендов или потанцевать под инди-поп музыку: "Крошки", Tember Blanche, Лилу45, "Палиндрома" и других. Underground Stage. Новую фестивальную сцену разместили в укрытии. Там зажигали разножанровые группы, ведь она была создана специально для великих мечтателей.

Новую фестивальную сцену разместили в укрытии. Там зажигали разножанровые группы, ведь она была создана специально для великих мечтателей. Амфитеатр. В этой локации проводили лекции, рассказывали истории, стендапы. Именно там вживую выступали защитники Мариуполя, среди которых был заместитель командира Бригады "Азов" по работе с особым составом, старший лейтенант Илья "Гендальф" Самойленко.

Илья Самойленко на Faine Misto 2023: смотрите видео онлайн

Даже сейчас вы можете принять участие в сборе, ведь он продолжается. Чтобы ускорить нашу победу ивы можете перечислить средства по ссылке

Организаторы обустроили территорию проведения фестиваля так, чтобы в случае воздушной тревоги все посетители могли находиться в укрытии. Сигналы воздушной тревоги все-таки звучали в эти дни, однако во Львове было спокойно, и после отбоя фестивальная программа продолжилась.

Как прошел фестиваль Faine Misto 2023 / Фото из соцсетей