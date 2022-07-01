"За свободную Украину без комиссаров": Фагот вспомнил, как стал националистом в 5 лет

Уже четыре месяца Фагот из ТНМК служит в добровольческом батальоне "Реванш", который защищает Киевскую область. Однако националистом его сделала не война, а отец в пять лет.

Хотя недавно харьковчан называли "ватниками", у Фагота (настоящее имя – Олег Михайлюта), который вырос на Салтовке, всегда были проукраинские взгляды. Он говорит, что националистом его воспитал отец.

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Почему Фагот стал националистом в 5 лет

Папа музыканта "был не последним человеком в советское время". Он преподавал в Харьковском авиационном институте и принадлежал к так называемой советской технической интеллигенции. "Преподаватель, технарь, строил для космической отрасли", – рассказал Фагот.

Он навсегда запомнил, как в 1979 или в 1980 году, когда ему было всего пять, отец с друзьями пил "за свободную Украину без комиссаров". Это тогда, когда до распада СССР оставалось более 10 лет, когда за подобные слова могли посадить.

Если рыть глубоко, националистом меня сделал папа, когда мне было 5 лет. За столом в харьковской трехкомнатной чешской избушке собрался близкий круг друзей, папа поднял бокал и сказал: "За свободную Украину без комиссаров". Я это запомнил,

– вспомнил Фагот.

Он отметил, что националистом его можно считать хотя бы потому, что за все 26 лет своего существования "Танок на майдані Конґо" ни разу не пел по-русски.

"И с "Танком" русскоязычных песен мы никогда не писали. Может, даже это можно назвать сознательным творческим национализмом", – добавил Фагот.