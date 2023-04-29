Важная миссия: Злата Огневич станет спикером от Украины на Евровидении-2023

Представителем Украины на Евровидении-2023 избрали певицу Злату Огневич. Она объявит самые высокие баллы от украинского национального жюри в прямом эфире финала.

Каждый год каждая страна-участник Евровидения выбирает своего представителя. Этот человек должен объявить самые высокие баллы от национального жюри своей страны. В 2021 году эта роль принадлежала TAYANNA, в 2022 – Екатерине Павленко.

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Злата Огневич – спикер от Украины на Евровидении

Лицом Украины на Евровидении-2023 станет Злата Огневич. Она появится в гранд-финале и назовет страны, которые получат больше всего баллов от украинского национального жюри.

Такая важная миссия, как объявление балов национального жюри, в этом году возложена на Злату Огневич, которая в свое время принесла нашей стране высокое третье место,

– сообщила глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

Злата Огневич вспомнила свое участие в музыкальном конкурсе и призналась, что очень рада, что сможет осчастливить лидеров хорошими баллами от Украины.

Мне приятно, что на Евровидении я буду объявлять самые высокие оценки от жюри. Я вспоминаю радость нашей команды, когда в 2013 году объявляли мои баллы. Это момент радости, поэтому я счастлива, что смогу кому-нибудь принести хорошее известие.

Злата станет представителем Украины: видео

"К сожалению, из-за российского полномасштабного вторжения в этом году мы не можем принять Песенный конкурс у себя дома, но, несмотря ни на что, Украина будет вживую в гранд-финале шоу в лице нашего представителя. 13 мая в прямом эфире из самого сердца Украины Злата объявит, кому именно наша страна отдала самый высокий балл", – добавила Оксана Скибинская.

Злата Огневич и Евровидение

В 2013 году Злата Огневич приняла участие в Евровидении, проходившем тогда в Швеции. Она выступила с песней Gravity и заняла третье место.

Через четыре года артистка впервые получила миссию объявить баллы от Украины. Это было в 2017 году, когда Евровидение принимало Украину после победы Джамалы.