Евровидение-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании

Конкурс "Евровидения-2023" не будут проводить в Украине з вопросов безопасности. Такая возможность будет в Великобритании: организаторы ведут переговоры с BBC.

Из-за российского вторжения в Украину организаторы Евровидения отказались от традиции проводить конкурс в победившей стране. Поэтому в 2023 году музыкантов, скорей всего, примет Соединенное Королевство.

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Где пройдет Евровидение-2023

Организаторы международного песенного конкурса обсудили со специалистами возможности проводить Евровидение в Украине. Учитывая вопросы безопасности и обстоятельства, они решили изменить правила.

"Песенный конкурс Евровидения – одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, над которой работают тысячи людей, посещающих событие, и 12 месяцев на подготовку. После объективного анализа Референтная группа, управляющий совет ESC с глубоким сожалением пришел к выводу, что учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности и оперативные, необходимые телерадиостанции для проведения, организации и производства песенного конкурса Евровидения в соответствии с Правилами ESC, не могут быть выполнены", – сообщают на официальном сайте.

EBU хотел бы поблагодарить за искреннее сотрудничество и приверженность исследованию всех сценариев в течение недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить суммы и разочарования, что конкурс в следующем году не состоится в Украине,

– добавляют организаторы.

Европейский языковой союз подчеркнул, что поддерживает Украину с начала большой войны и будет делать это дальше. Союз продолжит сотрудничество с BBC и займется организацией конкурса.

"Мы стремимся к тому, чтобы победа Украины нашла отражение в шоу в следующем году. Это будет для нас приоритетом в наших дискуссиях с возможными организаторами", – подчеркнули в EBU.

Что известно о Евровидении-2023

В этом году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra. Соответственно, в Украине начали дискуссии о том, может ли конкурс в 2023 году пройти в стране-победительнице, несмотря на войну.

В начале июня министр Ткаченко сообщил, что получил опросник по организации конкурса. Впоследствии представитель Кабмина объявил, что подготовка началась – был создан Организационный комитет и утвержден его состав.

Еще через несколько дней стало известно, что в Украине рассматривают разные локации для проведения конкурса. Вероятно, после этого и было решено не организовывать Евровидение здесь.