Как проголосовать за фаворита Нацотбора Евровидения: инструкция в деталях

Украина активно готовится к финалу Национального отбора, на котором будет выбирать представителя на Евровидение-2023. Рассказываем в материале, как можно проголосовать за своего фаворита.

17 декабря состоится финал Национального отбора на Евровидение-2023. В нем выступит 10 талантливых музыкантов, которые будут бороться за право представить Украину в Ливерпуле, сообщает 24 канал.

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Традиционно победителя Национального отбора выберут: жюри – в этом году это лидер группы "Антитела" и парамедик Тарас Тополя, победительница Евровидения-2016 Джамала и лидер рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, и зрители. Баллы судей и зрителей будут учитываться в отношении 50 на 50.

Как проголосовать за фаворита

В день финала каждый украинец может приобщиться к тому, чтобы выбрать представителя. Для этого нужно проголосовать за фаворита.

Голосование в Дии

В этом году украинцы впервые смогут проголосовать за своего фаворита в мобильном приложении Дия, где также можно смотреть финал Нацотбора онлайн. Раньше необходимо было звонить по телефону или отправлять смс, но сейчас все можно сделать онлайн.

Для голосования в Дии нужно сделать следующие шаги (если у вас есть загруженное и обновленное приложение):

Зайдите в Дию и авторизуйтесь при необходимости;

нажмите Услуги,

после этого нажмите Опрос ,

, выберите одного из 10 фаворитов.

Таким образом ваш голос зачтется.



Как проголосовать в Дии / Скриншот из приложения

Важные детали: проголосовать в Дии может только зритель, которому исполнилось 14 лет. Отдать голос за одного участника можно только один раз. Изменить голос или проголосовать за обоих нельзя. Результаты голосования будут отображаться в приложении.

Порядок выступлений участников / Фото из инстаграма Суспильного

Когда голосовать

Право проголосовать за финалиста в Дии будет продолжаться в прямом эфире финала, который начнется в 17:00. Начало голосования состоится после выступления последнего финалиста, чтобы можно было честно оценить каждого участника. Об этом объявят ведущие Национального отбора, а также на экране в прямом эфире будет текстовое сообщение.