Евровидение-2023 уже на экранах: онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

9 мая в британском Ливерпуле стартует Евровидение-2023. Хоть в этом году конкурс проводят в Великобритании, но от имени Украины, поэтому на сцене мы сможем увидеть многих украинских звезд. Онлайн-трансляцию первой части музыкального соревнования смотрите дальше.

В Ливерпуле закончились последние приготовления к главному песенному конкурсу года. Украинцы до последнего надеялись, что смогут принять Евровидение-2023 дома, однако из-за мер безопасности его пришлось перенести в Великобританию, которая на Евровидении-2022 заняла второе место.

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Однако организаторы приложили максимум усилий, чтобы праздник состоялся от имени Украины. Уже 9 мая в 22:00 по киевскому времени в прямом эфире Ливерпуля мы увидим выступления 15 участников. Прямой эфир можно посмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Евровидение Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Дия.

Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала

9 мая за места в большом финале сразятся представители 15 стран. Они выйдут на самую масштабную сцену Европы и исполнят хиты, уже успели полюбить слушатели. Постановщик пояснил, что концепцией нынешнего дизайна сцены является "объединение, празднование и сообщество". Он пытался передать сходство Великобритании и Украины.

Порядок выступлений участников первого полуфинала Евровидения-2023

Норвегия: Alessandra – Queen of Kings Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party) Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвия: Sudden Lights – Айя Португалия: Mimicat – Ai Coraçao Ирландия: Wild Youth – We Are One Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! Швейцария: Remo Forrer – Watergun Израиль: Noa Kirel – Unicorn Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna Швеция: Loreen – Tattoo Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More Чехия: Vesna – My Sister's Crown Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Второй полуфинал Евровидения-2023 состоится 11 мая, финал – 13 мая. Группа TVORCHI, которая в этом году представляет Украину, будет выступать только в большом финале вместе со странами-основательницами конкурса.