Руслана пожаловалась, что ее не пригласили выступить на Евровидении-2023: в Суспильном ответили

Менее месяца осталось до Евровидения-2023 в Ливерпуле, которое пройдет под знаком Украины. BBC уже назвала украинских артистов, что выступят в фан-зонах и на главной сцене. Победительницы 2004 года Русланы среди них нет, так что это изрядно задело певицу.

Руслана пожаловалась, что ее не пригласили в гранд-финал Евровидения-2023. Хоть на главную сцену не позвали, но в Ливерпуль она поедет – на два сайд-ивента, то есть дополнительные активности на площадках, работающих для еврофанов и гостей города. Один из них – это коллаборация с Английской национальной оперой.

Не упустите Гипнотическая хореография: TVORCHI выпустили зажигательный ремикс на трек для Евровидения-2023

Руслана пожаловалась на Евровидение-2023

Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене Евровидения, которое будет происходить от имени Украины, и пройдет в Ливерпуле. Я этого не знаю. На сегодняшний день у меня нет никакого предложения или официального приглашения от организаторов Евровидения – Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евровидения Украина и BBC. На главной сцене Евровидения мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах,

– поделилась обиженная Руслана.

Она добавила, что является активной певицей, и для нее это главная и важная деятельность, но здесь бессильна.

"Конечно будет жаль, если "Дикі танці" не будут звучать на сцене Ливерпуля. В этой нашей песни славная история. Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев. Я просто жду. От меня, к сожалению, мало что зависит в этой ситуации. Не я принимаю решение", – написала Руслана.

Реакция Суспильного на претензии Русланы

В Суспильном отметили, что проведением Евровидения-2023 занимается BBC и Европейский языковой союз, а с ними только консультируются. К событиям в Ливерпуле якобы и так привлекли рекордное количество украинских артистов, но обнародовать их имена могут только организаторы. Говорят, что победительницу 2004 года Руслану тоже рекомендовали включить в финал.

По инициативе Суспильного победительница Евровидения-2004 Руслана была включена в программу конкурса. Нам известно, что певица и ее команда знают об этих планах, и более того – уже провели необходимую подготовку… Руслана будет выступать в ряде форматов, которые будут проходить до и во время проведения Евровидения в Ливерпуле, в частности в финале конкурса. Насколько нам известно, ВВС намерена включить Руслану в финал Евровидения-2023,

– говорится в комментарии.

Суспильное также подчеркнуло: "Победа Русланы в 2004 году была символическим событием для всей страны и положила начало высоким стандартам представления Украины на конкурсе в течение почти 20 лет, вдохновила следующих участников на новые победы".

Напомним, в финале Евровидения-2023 выступят пять украинских артистов – победители прошлого года Kalush Orchestra откроют гранд-финал, тогда как участники предыдущих лет – Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A – покажут общий перформанс "Голоса нового поколения" со своими конкурсными песнями в новой аранжировке.