Режиссер Евровидения-2023 показал первые фото из репетиций в Ливерпуле: "Я в восторге"

В Ливерпуле начались репетиции Евровидения-2023, которое стартует 9 мая. Режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов первым из команды прибыл в Великобританию и принял участие в подготовительных мероприятиях.

На днях Герман Ненов показался в самолете и объявил, что марафон Евровидения для него начался. Как выяснилось, уже почти неделю в Ливерпуле продолжаются технические репетиции.

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Режиссер Евровидения-2023 о первых репетициях в Ливерпуле

С 21 апреля мы приступили к техническим репетициям на арене Евровидения – работе с крупногабаритным реквизитом и декорациями. Также оттачивали некоторые моменты по свету и графике, корректировали и финальный контроль всех департаментов. Сейчас мы не только продолжаем техническую подготовку, но уже начали хореографические прогоны на репетиционной базе. Совсем скоро перейдем и к репетициям на самой арене Евровидения,

– рассекретил Герман Ненов.

Кстати, режиссер и креативный директор Украины в восторге от команды в Великобритании. По его словам, там атмосфера более дружелюбная, чем в украинском шоу-бизе.

"Я в восторге от того, как меня встретили в Британии! Скажу честно: такого чуткого, внимательного и доброго отношения друг к другу внутри команды я не встречал за всю свою историю работы в шоу-бизнесе", – поделился Герман Ненов.

Герман Ненов на репетиции Евровидения-2023 в Ливерпуле / Фото из инстаграма

Герман Ненов на репетиции Евровидения-2023 в Ливерпуле / Фото из инстаграма

К слову, уже 30 апреля состоятся первые репетиции участников Евровидения-2023 на арене Liverpool. Они будут закрыты для прессы. Поскольку группа TVORCHI обходит испытания полуфиналами, то их первая репетиция запланирована на 4 мая.