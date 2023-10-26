Сумма поражает: сколько Ливерпуль заработал благодаря проведению Евровидения-2023

После победы группы Kalush на Евровидении-2022, музыкальное шоу должно было состояться в стране-победительнице. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения России это было сделать невозможно.

Мероприятие прошло в Ливерпуле, ведь именно представитель Великобритании Сэм Смит занял второе место в финале конкурса. На днях стало известно, как проведение музыкального события повлияло на экономику Ливерпуля.

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Доходы города за время проведения Евровидения выросли

В целом разные мероприятия, связанные с конкурсом, длились 10 дней. За это время в город пришли около 306 тысяч человек, которые не были жителями Ливерпуля. Кроме того, еще около 250 тысяч горожан посещали разные аттракции. В частности, рестораны, бары, магазины и т.д.

175 000 номеров в отелях в центре города было продано в мае

250 тысяч человек посетили фан-зону Eurovillage в течение 10 дней

326 тысяч посетителей было на 24 событиях фестиваля

50 000 человек посетили образовательные и общественные программы

С 9 по 13 мая Евровидение принесло в местную экономику исключительную сумму в 55 миллионов фунтов (примерно 66 миллионов долларов). В то же время, расходы на проведение конкурса составили 4 миллиона фунтов стерлингов, 2 миллиона из которых выделила совместная администрация города.

Что интересно, 96% людей после этого рекомендовали посетить Ливерпуль.

Евровидение-2024: что уже известно

Благодаря победе представительницы Швеции Loreen песенный конкурс состоится весной следующего года в Мальме. Известно, что это будет в третий раз. Впервые это произошло в 1992 году, а второй раз – 2013.

Даты проведения конкурса:

первый полуфинал пройдет 7 мая,

второй полуфинал – 9 мая,

грандиозный финал состоится 11 мая.

Украина также будет участвовать в конкурсе. Музыкальным продюсером Нацотбора стал Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoboy.

На днях уже даже завершился прием заявок на Нацотбор. Впрочем, пока неизвестно кто из украинских артистов принял участие в Нацотборе-2024. Лонглист финалистов объявят в ноябре.