10 участников Евровидения-2023 прорвались в финал: есть ли среди них лидеры букмекеров

Первый полуфинал грандиозного музыкального конкурса Евровидение-2023 прогремел. Каждый участник настойчиво готовился пройти в финал конкурса. Каким музыкантам это удалось – читайте дальше.

Первый полуфинал знаменитого музыкального конкурса "Евровидение-2023" состоялся во вторник, 9 мая. Ливерпуль гостеприимно принимал музыкантов, артистов и группы из 15 стран, сообщает 24 Канал. Только десять из них прошли в следующий этап.

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Ведущие музыкального конкурса огласили результаты: уже известно, представители каких стран примут участие в финале 13 мая. Они стали лучшими по версии зрителей Евровидения.

Кто прошел в финал из первого полуфинала

Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna

Паша Parfeni – Soarele si Luna Швейцария: Remo Forrer – Watergun

Remo Forrer – Watergun Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Käärijä – Cha Cha Cha Чехия: Vesna – My Sister's Crown

Vesna – My Sister's Crown Израиль: Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Португалия: Mimicat – Ai Coraçao

Mimicat – Ai Coraçao Швеция: Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Норвегия: Alessandra – Queen of Kings

Страны, которые прошли в финал / Скриншот из видео

Напомним, что в финале также примут участие представители стран "Большой пятерки" и страны-победительницы. Это:

Франция: La Zarra – Évidemment;

Италия: Marco Mengoni – Due vite;

Испания: Blanca Paloma – Eaea;

Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song;

Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

Украина: TVORCHI – Heart Of Steel.

В каком порядке выступят финалисты, станет известно во время жеребьевки, которая состоится утром 12 мая. После того, как во втором полуфинале выберут еще 10 участников конкурса, которые сразятся за победу.

Большой финал пройдет в Ливерпуле в субботу, 13 мая. Его можно будет посмотреть на официальном фейсбук-аккаунте Евровидения, сайтах "Суспільне Культура" или "Суспільне Евровидение", ютуб-канале "Евровидение Украина" или официальном канале Евровидения, а также в приложении Дия.