"Хватит плакать": Юлия Санина объяснила, почему Jerry Heil и KRUTЬ проиграли группе TVORCHI

Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле представит группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Судья Нацотбора Юлия Санина таким результатом довольна, ведь мы не будем плакаться Европе.

По мнению Юлии Саниной, TVORCHI – это молодежный саунд, которого Европа от Украины еще не слышала. Так что упреки Jerry Heil, что на Нацотборе 2023 обделили "украинскую мелодику", она не поддерживает. Лидер The Hardkiss говорит, что на Евровидении нужно быть разными.

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Почему Jerry Heil и KRUTЬ проиграли группе TVORCHI

Это нормально. У нее (Jerry Heil, – 24 канал) были шансы победить. Так что зрители не почувствовали ее на сто процентов. Я провела опрос у себя в инстаграме, какую песню вы хотите слышать в этом году от Украины. И все говорили, что это должна быть драйвовая, не стоит плакать, нас не надо жалеть, мы сильны,

– подчеркнула Юлия Санина.

Фронтвумен The Hardkiss также объяснила, почему с Джамалой и Тополей отдала 10 баллов Марине Круть, если публика не хотела грустных песен.

"Жюри отдали KRUTЬ самый большой балл, потому что песня от начала до конца накрывает. А еще, что не менее важно, представитель Украины – это еще и посол, это миссия. И я была уверена, что KRUTЬ сможет не только петь уверенно на сцене, но и говорить от имени Украины. Она говорит так, что меня пробирает. Я хотела с ней поговорить, но не застала ее на сцене после оглашения результатов", – поделилась Санина.

Юлия Санина о победе TVORCHI

после поражения на Нацотборе-2023 Марина Круть завыла, что "с Евровидением покончено" . Девушка говорит, что Украина выбрала свою песню. Похоже, с победой TVORCHI она, в отличие от Jerry Heil, не согласна.

Я считаю, что они очень ярко представят Украину. Достойно и по-другому. То есть, Украина может быть и такой, удивить и здесь. Это классическое европейское звучание. Мы еще раз покажем, что Украина – это часть Европы, что у нас здесь не только народное пение, а что мы абсолютно современные, у нас супер молодежная культура,

– подчеркнула Юлия Санина.

Интересно, что на Нацотборе судья советовала TVORCHI "дожать припев, чтобы он был более динамичным", но группа – "творческая единица", поэтому не спешит к ней прислушиваться и менять трек Heart of Steel.

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Напомним, Джамала и Тарас Тополя из судейской тройки Нацотбора Евровидения 2023 тоже считают группу TVORCHI достойными представлять Украину в Ливерпуле: