Эпатажное выступление: представитель Финляндии закрыл первый полуфинал Евровидения-2023

Представитель Финляндии Käärijä поразил эпатажным выступлением в первом полуфинале Евровидения-2023. Он представил энергичную песню Cha Cha Cha.

Первый полуфинал Евровидения-2023 подходит к концу. Эффектным завершением стало выступление представителя Финляндии Käärijä (Йэре Пёухёнен).

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Представитель Финляндии поразил эпатажем

29-летний исполнитель выступил на сцене Евровидения с песней Cha Cha Cha под последним номером – 15. Käärijä предстал в неоновом наряде с голым торсом и шипами.

На сцене с участником появился его балет, которым музыкант сначала руководил, как кукольным театром. Но потом все начали исполнять сумасшедшие танцы. Käärijä не раз признавался, что хотел бы видеть его номер именно "сумасшедшим" и невероятным.

Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео

Кто такой Käärijä и о чем его песня

Йэре Пёухёнен занимается музыкой последние 9 лет своей жизни. Он успел стать популярным в Финляндии за это время. Его "фишками" являются яркий образ, чувство юмора и выступления, часто напоминающие настоящие шоу. В этом году он стал одним из 7 финалистов Uuden Musiikin Kilpailu ("Конкурс новой музыки") 2023 года, который является национальным отбором страны на Евровидение. После релиза конкурсной песни Cha Cha Cha он сразу же стал фаворитом.

В интервью 24 Каналу Käärijä рассказывал, какой смысл его песни. "Каждый может быть тем, кем он хочет быть. И никого не должно волновать то, что о нем думают другие. Просто нужно не обращать на это внимание и быть собой", – говорил музыкант.