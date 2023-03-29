В Дии запустили голосование за Нацжури Евровидения-2023: кто среди звезд в списке
Источник:Дия
В мобильном приложении Дия появилось новое голосование. Украинцы могут избрать национальное жюри Евровидения-2023. Избранные пять судей будут отдавать баллы за представителей стран в финале.
В среду, 29 марта, в приложении Дия запустили новое голосование, касающееся Евровидения-2023. Впервые в истории украинцы изберут кандидатов в судей Национального жюри.
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Голосование за Нацжури в Дии
Голосование продлится неделю – с 29 марта по 5 апреля. После завершения объявят результаты. По рейтингу пять артистов, которые получат больше всего голосов – получат предложение стать судьей Национального жюри. Главой Национального жюри будет самый первый в рейтинге артист.
Члены национального жюри в финале конкурса распределяют баллы между участниками-представителями стран. В прошлом году из-за оценок для певца из Польши разгорелся скандал – именно поэтому в этом году организаторы конкурса дают возможность украинцам выбрать профессиональных судей.
Украинцы смогут проголосовать за одну из таких звезд:
- ROXOLANA – певица, автор песен, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023.
- Елена Гребенюк – оперная певица, обладательница многих наград на конкурсах.
- Михаил Клименко – основатель группы ADAM, вокалист и композитор.
- Амадор Лопес – украино-венесуэльский певец, хореограф и шоумен.
- Тоня Матвиенко – певица, Заслуженная артистка Украины.
- Александр "Фоззи" Сидоренко – участник группы ТНМК, артист, автор песен и книг.
- Олег Собчук – фронтмен и основатель группы СКАЙ, лауреат премии YUNA.
- Светлана Тарабарова – певица и автор песен, обладательница премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года".
- Евгений Хмара – пианист и композитор.
- Елена Шоптенко – хореографиня, победительница "Танцев со звездами".
Кандидаты на членство в Нацжури / Фото Суспильне
Как проголосовать
Каждый украинец, авторизованный в Дии и старше 14 лет, может воспользоваться правом проголосовать за членов Нацжури. Для этого нужно:
- Зайти в приложение.
- Щелкните "Услуги".
- Из списка выберите "Опрос".
- Выбрать одного кандидата из списка. Ваш голос будет засчитан.
Как проголосовать в Дии: видео