Евровидение-2022: Саша Таб поедет на конкурс в составе Kalush Orchestra

Саша Таб, известный как фронтмен группы "Сальто назад", заменил бэк-вокалиста Kalush Orchestra Джонни Дивного. Он выступит в составе коллектива на Евровидении-2022 в Турине.

Kalush Orchestra готовится к выступлению на песенном конкурсе Евровидения, которое пройдет уже через месяц в итальянском Турине.

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Саша Таб присоединился к Kalush Orchestra

Фронтмен группы "Сальто назад" заменил бэк-вокалиста Kalush Orchestra. Вместе с коллективом он отправился в благотворительный тур в Израиль, а также будет представлять из Kalush Orchestra Украину на Евровидении-2022.

Напомним, Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2022 10 мая под номером 6.



Саша Таб поедет на Евровидение-2022 / Фото из инстаграмма "Суспільне. Евровидение"

Напомним, Саша Таб уже претендовал на место представителя Украины на Евровидении. В 2017 году он прошел в финал Нацотбора с треком "О мамо" в составе "Сальто Назад".

"Сальто назад" в финале Нацотбора на Евровидение-2017: смотрите видео онлайн