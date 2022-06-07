В европейских городах прошли Марши Матерей: где присутствовала Alyona Alyona

В Международный день детей сотни украинок прошлись по главным площадям Рима, Амстердама, Парижа, Мюнхена, Абердина, Глазго и Лондона. К мирному шествию в чешском Брно присоединилась известная украинская певица Alyona Alyona.

От рук русских захватчиков гибнут ни в чем не повинные дети. Многие маленькие украинцы были вынуждены покинуть родные дома, чтобы уберечь жизнь. Сотни тысяч принудительно депортировали в Россию.

Вас может заинтересовать Отмыл репутацию, – Alyona Alyona назвала артиста, показавшего позицию после концертов в России

Сейчас миллионы украинских женщин с детьми находятся за границей. Там они уже 3 месяца выходят на Марши Матерей, рассказывают миру, что российские оккупанты делают с украинским народом, через какие страдания приходится проходить украинским детям. Украинки делают это для того, чтобы мир не забывал о войне, чтобы не угасал огонь поддержки нашего государства.

Alyona Alyona была на Марше Матерей в Чехии

Один из маршей проходил в чешском городе Брно. Там побывала украинская певица Alyona Alyona, которая воюет на артфронте: "Было очень приятно, что на марш пришла меркиня города Брно, чтобы выразить слова поддержки и соболезнования украинским семьям, и еще раз протянуть руку помощи для всех, кто в ней нуждается".

Для меня была большая честь быть рядом с женщинами, отнявшими своих детей от обстрелов и работающих на фронте, где они должны дарить им счастливое детство, и обучать их правильным ценностям на будущую жизнь. Мы пели вместе украинские песни, от которых постоянно были мурашки по телу, прохожие просто останавливались и фотографировали нас, снимали нас на видео и подпевали вместе с нами. Этот мирный марш еще раз подтверждает то, что украинцы сейчас единственные как никогда,

– рассказала о своих впечатлениях певица.



Alyona Alyona на Марше Матерей / Фото прессслужбы движения Марш Матерей

Марши Матерей прошли и в других европейских городах

В Риме на площади Piazza Garibaldi девушки по движению Марш Матерей показали молчаливую живую инсталляцию в виде окровавленных привидений женщин и детей в память о пострадавших, изнасилованных и умерших детях Украины.

на площади Piazza Garibaldi девушки по движению Марш Матерей показали молчаливую живую инсталляцию в виде окровавленных привидений женщин и детей в память о пострадавших, изнасилованных и умерших детях Украины. В Амстердаме марш прошел на Музейной площади, участники стремились привлечь внимание европейцев к нашему общему горю. Также были оформлены стенды с информацией о пострадавших детях в Украине, короткими отрывками из военных детских дневников.

марш прошел на Музейной площади, участники стремились привлечь внимание европейцев к нашему общему горю. Также были оформлены стенды с информацией о пострадавших детях в Украине, короткими отрывками из военных детских дневников. В Лондоне марш прошел в партнерстве с Support Ukraine Coordination Hub, что уже 8 лет, почти с первых дней вторжения России в Украину, организует в Лондоне мощное общественное движение. 24 мая к мероприятию в Лондоне присоединилась певица Тина Кароль.

Самое уязвимое сердце на свете – это материнское сердце, которое сегодня плачет каждый день за всеми детьми, потому что чужих детей не бывает!

– сказала тогда артистка.

Марши Матерей в европейских городах / Фото прессслужбы движения Марш Матерей