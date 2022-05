Европейская поэтесса свободы 2022: украинский автор получила громкое звание

Украинская поэтесса Марианна Кияновская получила звание "Европейская поэтесса свободы 2022". Автор получила награду за сборник "Бабий Яр. Голосами".

Министерство культуры и информационной политики сообщило о еще одной награде, добытой украинцами. Автор Марианна Кияновская получила звание "Европейской поэтессы свободы 2022".

Марианна Кияновская получила громкую награду

Автор получила звание благодаря сборнику "Бабий Яр. Голосами". Эти стихи посвящены массовым расстрелам в урочище Бабий Яр. Считается, что сборник является одной из первых книг в украинской литературе, которую посвятили теме Холокоста.

European Poet of Freedom Literary Award of the City of Gdańsk вручается раз в два года. Цель отличия – промотировать поэзию, которая затрагивает важнейшие темы и проблемы современности, популяризирует ценность свободы и демонстрирует высокую художественную ценность,

– сообщают в министерстве.

Марианна Кияновская получит награду официально 10 июня в Шекспировском Гданьском театре. Тогда пройдет фестиваль European Poet of Freedom Festival, который продлится с 9 по 11 июня.



Марианна Кияновская / Фото с телеграмму МКИП

Что известно о Марианне Кияновской

, за сборник "Бабий Яр. Голосами" Марианна Кияновская получила Шевченковскую премию в области литературы в 2020 году. "Стихотворения Марианны Кияновской – это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей, глубоко психологические и сложные содержательно", – говорили о поэзии лауреатки премии.

Поэтесса, писательница и литературовед училась во Львовском университете. Еще в студенческие годы она принадлежала к женской литературной группировке ММЮННА ТУГА, а впоследствии стала координатором Львовской ячейки Ассоциации украинских писателей.

Марианна Кияновская является лауреаткой таких премий: премии Нестора Летописца за лучшую литературную публикацию, премии имени Богдана-Игоря Антонича и издательства "Смолоскип". Также в 2011 году она учредила литературную премию "Великий Їжак", которой награждают лучшие книги для детей на украинском.

Юрий Издрик называет Марианну Кияновскую одной из самых перспективных поэтесс современной украинской литературы.

Марианна Кияновская является автором таких произведений и сборников: