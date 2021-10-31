Евгения Власова откровенно призналась, делала ли инъекции красоты

Автору хита "Ветер Надежды" Евгении Власовой 43 года. Недавно она вернулась в шоу-бизнес, поразив публику молодостью и невероятным видом. При этом звезда утверждает, что никогда не прибегала к инъекциям красоты.

После вылета из "Танцев со звездами" Евгения Власова оказалась на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом. Это время она решила провести с фанами, которые вернулись к ней после 10-летнего перерыва. Певица откровенно ответила на провокационные вопросы, волновавшие публику.

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Так, стало известно, что за 43 года артистка не прибегала ни к каким бьюти-инъекциям и не корректировала свою внешность. Она заверила, что ее свежий и молодой вид – результат тщательного ухода за собой. В то же время экс-участница "Танцев со звездами" не исключает, что в будущем может изменить отношение к уколам красоты.

Пока нет. Однако, думаю, на все свое время,

– поделилась Евгения Власова.

Она добавила, что следит и за своей формой. Стройная фигура певицы – это результат диет, интервального голодания, спорта и танцев.

"Я занимаюсь и спортом, и танцами. Главное – это интервальное голодание в сочетании с кето-диетой. Однако, если очень захочу сладкого, то не откажу себе", – рассказала Евгения Власова.

Евгения Власова об инъекциях красоты / Фото из инстаграм-сторис певицы