Уважаю ее мнение, – снайперша Эмеральд впервые ответила, почему не показывает старшую дочь

Снайперша Евгения Эмеральд активна в соцсетях, но не показывает старшую дочь. Она объяснила, в чем причина.

Снайперша Евгения Эмеральд активно ведет блог, показывает себя и мужчину в социальных сетях. Но там почти не появляется ее старшая дочь Жасмин.

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Почему Евгения не показывает старшую дочь

Поклонники засыпали снайпершу вопросами о том, почему она не показывает девочку в блоге. Евгения ответила – Жасмин пока запретила выкладывать ее фото в соцсетях.

Первое: она уже старше и взрослее. Второе – у нее есть свое личное мнение. И потому она запретила маме ее показывать в инстаграмме. Почему она так решила – пока не знаю. Но поскольку я уважаю мнение своей дочери, то я не делаю то, о чем она меня попросила,

– объяснила "Жанна д'Арк".

"Как только Жасмин изменит свое мнение и снова захочет, чтобы мама его показывала в социальных сетях, я ее буду показывать. Но пока она не хочет, вот и все", – добавила снайперша.



Эмеральд о дочери / Скриншот с инстаграм-сториз

Какая звездная дочь тоже избегает публичности

Добавим, в социальных сетях тоже не хочет появляться звездная дочь Маши Ефросининой Нана. Ведущая излагает ее фотографии не более нескольких раз в год, ограничиваясь праздниками и днем рождения.

Маша объясняла, что ее дочь не любит внимания к себе, девочке не нравится, когда ее могут обсуждать вне спины или в сети. "Я хочу свободы. Я хочу свободной жизни. Я хочу принадлежать сама себе", – сказала дочь Ефросининой.