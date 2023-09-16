На фоне слухов о разрыве: снайперша Эмеральд намекнула, что муж хочет забрать у нее ребенка

Снайперша Евгения Эмеральд подогрела слухи о разводе. Теперь она намекнула, что ее муж хочет забрать у нее дочь Афину.

Снайперша Евгения Эмеральд на днях поделилась новыми кадрами со своей дочерью в инстаграм-сториз. После надписей на них фаны подозревают, что мужчина снайперши хочет забрать ребенка.

К слову Удалила все его фото: снайперша Эмеральд ответила на слухи о разводе с мужем

Эмеральд намекает на сложные отношения с мужчиной

Милые кадры с дочерью Евгения Эмеральд подписала так: "Никто тебя у меня не отнимет!".



Дочь Эмеральд – Афина / Фото с инстаграм-сториз

Также снайперша опубликовала шутливое видео. В нем говорится, что мужчина хочет забрать ребенка после развода, но не понимает всей ответственности.



Евгения Эмеральд показала видео о разводе / Фото с инстаграм-сториз

"Я писала неделю назад, что не все то золото, что блестит, и не верьте глазам своим. Потому что то, что нам пытаются транслировать, обычно не является правдой. И когда человек пытается из себя что-то строить, когда человек что-то доказывает, поверьте мне, что это вообще не так. И всегда видно, когда человек искренний и когда работает на публику. И рано или поздно все тайное становится явным. Рано или поздно все получат по достоинству", – высказалась Евгения.

Евгений Стипанюк на своей странице показал, как обустроил детскую комнату – там кроватка и столик для кормления. Он похвастался кулоном со своим фото, подаренным дочери.



Детская комната / Фото из инстаграма Евгения Стипанюка

Слухи о разводе супругов

Около недели назад Евгения Эмеральд удалила все фото с мужем, военным ВСУ Евгением. В сети заподозрили, что пара разводится или имеет сложности в отношениях.

На эти сплетни снайперша ответила. Она сообщила, что на все вопросы по поводу мужчины она ответит, но позже. Также Евгения добавила: "Не все то золото, что блестит. Не верьте глазам своим".