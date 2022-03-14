Евгений Синельников признался, что думает о Тодоренко и ее "разборе гардероба" во время войны

Украинский режиссер Евгений Синельников выжил благодаря зеленому коридору под Киевом и сейчас рассказал, как прошли 2 недели его заточения, а также поделился мыслями о своем эксколлеге Регине Тодоренко. Женщина много лет была ведущей программы "Орел и Решка".

Незадолго после начала войны России в Украине Регина Тодоренко "загрустила", и чтобы улучшить настроение подписчикам, устроила популярный "разбор гардероба" в инстаграмме. То есть показала, что она одевает и какие вещи между собой совмещает.

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Евгений Синельников и Регина Тодоренко / Фото из открытых источников

Фанаты Тодоренко, немалый процент которых находится в Украине под обстрелами, были возмущены цинизмом ведущей, ранее просившей мира и остановки войны в стране, не признавая Россию агрессором.

Ведущий шоу "Слава+" Демин спросил Евгения, что тот думает об этой ситуации. Ведь многие годы Регина Тодоренко, Леся Никитюк и Евгений Синельников путешествовали и работали в шоу "Орел и решка".

Я не видел всех этих вещей, но я думаю, что это делал какой-то человек, занимающийся его инстаграммом. Лично мне она надиктовала несколько голосовых сообщений в слезах, говорила: "Держитесь, я вас умоляю!". Но это такая, конечно, попытка отмыть себя, и при этом рассказывать о гардеробе… Ну, низко. Низко. Это правда,

– сказал режиссер.

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Добавим, что Евгений Синельников 2 недели находился под Киевом с сыном и мамой. Вокруг их дома шли бои и к ним заходили окупанты. Из-за отсутствия электричества с ним не мог связаться близкий друг Евгения – Антон Птушкин, тоже экс-коллега шоу "Орел и решка". Впоследствии стало известно, что Синельникову с семьей удалось выбраться по зеленому коридору в безопасное место, однако его соседям нет – их убили россияне.