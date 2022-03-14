Евгений Синельников из "Орла и решки" рассказал, поведет ли сына к психологу после войны

Режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников целых две недели провел в осаде под Киевом. С ним был 9-летний сын Алексей, который видел обстрелы, авиацию и российских оккупантов. Звезда признался, что из-за этих ужасов войны мальчик очень изменился, но вести его к психологу он не планирует.

Война застала Евгения Синельникова в частном доме под Киевом. С утра 24 февраля он слышал взрывы, видел, как от российских снарядов горели соседние дома, под дулом автомата давал автограф оккупантам. Больше всего режиссер волновался за своего 9-летнего сына и других троих детей, оказавшихся в осаде.

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Как Евгений Синельников развлекал сына в осаде

Путешественник признался, что изо всех сил пытался скрыть от Алексея ужасы войны и превратить его пребывание в осаде в игру, как в фильме "Жизнь прекрасна" о войне 1939-1945 годов. Все, что происходило, Евгений Синельников называл тимбилдингом и всячески физически отвлекал детей на бытовые вещи. Те набирали воду, чистили картошку, убирали в доме.

Рассказывал, что это тимбилдинг, что это нас всех сплотит, что мы станем сильнее, взрослее. Но, конечно, без панических атак, без плача, без "мне страшно", "почему они хотят нас убить", "папа, я боюсь, что мы все умрем" не обошлось,

– рассказал Евгений Синельников.

Евгений Синельников с сыном Алексеем / Фото из инстаграма режиссера "Орла и решки"

Он добавил, что за две адские недели войны его сын очень повзрослел.

"Он повзрослел так, что просто не передать. Появились совсем другие ценности. Он обращает внимание на нюансы, экономит еду, воду, понимает, что нужно ценить близких, поддерживать друг друга. Появилась дикая ценность жизни", – сообщил звездный отец.

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Почему Евгений Синельников не поведет сына к психологу

Я своего не поведу, не хочу, чтобы он ковырялся в этом. Я объяснил ему, что это был тимбилдинг, было сложно, но мы справились. Пока я не думаю о психологе, надеюсь, и не буду думать,

– признался режиссер "Орла и решки".

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