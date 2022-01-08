Евгений Кот рассказал, что ему 19-летнему предлагали деньги за интим с "дядей"

Успешная карьера Евгения Кота началась с шоу "Танцы со звездами". Он не мог найти достойную работу, пока не засветился на телевидении. Тогда знакомый по шоу-бизу предложил ему деньги за интимные отношения с мужчиной.

Звездный танцовщик не назвал Маше Ефросининой имя мужчины, от которого звучало непристойное предложение. Однако признался, что в тот момент ему было около 50 лет. Он "прокачивал" звезд – организовывал туры и корпоративы. Евгений Кот решил, что тот может помочь ему подняться.

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Их "деловой разговор" состоялся в машине. Танцовщик ждал, что ему подбросят работу со знаменитостями, но мужчина предложил стать иждивенцем состоятельного "дяди".

Ты себя видел в зеркало? Какая работа? Найдем тебе сейчас дядю, будешь играть с его пи**й, а он, возможно, будет играть с твоими ягодицами. И будешь в шоколаде,

– заявил тот мужчина.

Тогда 19-летний Евгений Кот ужасно нервничал, а сердце выпрыгивало из груди. Он набрался смелости отказать влиятельному знакомому и уйти.

"Я думал, это нормальный человек, который не занимается сутенерством. Я просто сказал: "Нет, спасибо". Ушел оттуда, потому что это было страшно", – признался танцовщик. После этого разговора они ни разу не виделись.