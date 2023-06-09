Евгений Кошевой прокомментировал орден от президента Зеленского и ответил на критику

Владимир Зеленский в прошлом году наградил Евгения Кошевого и других волонтеров орденом "За заслуги" ІІІ степени. Юморист поделился, почему его так раскритиковали за награду.

Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, что многие не проверили информацию о награждении. В сети его критиковали не за орден "За заслуги", а за придуманного "Героя Украины".

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Кошевой об ордене от президента

Никто даже не читает, что это за орден. Никто даже не читает, почему это вышло. Все просто посмотрели: лицо Пикалова, лицо Кошевого, медаль – все понеслось. Никто даже не вникал туда,

– высказался Евгений Кошевой.

Актер и юморист добавил, что не видел свою награду и не держал ее в руках. Он не знает, какие преимущества дает этот орден. "Откуда я знаю? Я его в глаза не видел. Я видел только приказ и все. Я его в глаза не видел, у меня его физически нет. Надо его забирать. Пусть полежит там до лучших времен".

По мнению Евгения Кошевого, такое внимание и критика со стороны общества возникли только из-за его публичности и связи с президентом. Но его не раздражает сопричастность с политикой.

"Это было неизбежно. Ты все равно будешь причастен, потому что к этому ты с человеком провел 18 лет. Мы понимали и об этом разговаривали. Мы к этому были готовы еще в 2013 году, когда стали лучшим юмористическим шоу Украины".

Интервью с Евгением Кошевым: смотрите видео онлайн

Напомним, по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский наградил Евгения Кошевого и Александра Пикалова орденом "За заслуги" III степени. В списке были и другие певцы и артисты, но наибольшее внимание было привлечено к комикам "95 Квартала".

Ранее Евгений Кошевой признался, что ему было приятно получить отличие от президента. Но он старался не реагировать на вбросы в социальных сетях. "Иногда, конечно, злобу берет. Хотя ты понимаешь, что некоторым за это просто платят деньги - за то, чтобы они наговаривали на людей".