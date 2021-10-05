Евгений Кошевой рассказал, почему его дочь посещает психолога

Актер Евгений Кошевой воспитывает двух дочерей – 13-летнюю Варвару и 6-летнюю Серафиму. Мужчина признался, что сейчас у старшей дочери сложный подростковый период, поэтому она посещает психолога.

Варвара Кошевая стала известной не только благодаря папе, но и участия в популярных телевизионных шоу. В частности, она выступала на "Голосе. Дети". Но с годами Евгению и его жене Ксении все сложнее с дочкой, ведь наступил сложный переходный возраст.

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Почему Варвара Кошевая посещает психолога

В новом интервью Кошевой рассказал, что дочь сейчас в подростковом возрасте, поэтому ей приходится посещать психолога. Иногда слова родителей не помогают и нервы сдают.

"Понимаю, что у нее сейчас половое созревание. Иногда начинаются истерики и думаю: "Сейчас что-то будет". У нее не такое состояние, как было раньше. Но это все просто надо перетерпеть, пережить", – сказал Евгений.

Звездный папа добавил, что общался с родителями, дочерям которых сейчас 17-19 лет. Они поделились, что такое состояние, как сейчас у Варвары, продолжается примерно до 15 лет. Поэтому Евгению осталось переждать 2 года.

Евгений Кошевой о дочери: смотрите видео онлайн

, Евгений Кошевой в 2007 году женился на Ксении – танцовщице балета Елены Коляденко. Пара уже 14 лет находится в счастливом браке и воспитывает двух дочерей.