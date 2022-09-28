Злость берет, – Евгений Кошевой о наградах от Зеленского и хейт через ордена

Украинские юмористы Евгений Кошевой и Александр Пикалов недавно получили орден президента. Евгений Кошевой рассказал, за что их наградил Зеленский, и ответил на критику на этот счет.

Украинские ведущие и актеры Евгений Кошевой и Александр Пикалов в конце августа получили награды от президента. Тогда в сети это решение подвергли критике.

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Евгений Кошевой о награде от президента

Евгений Кошевой рассказал, что это его первая награда высокого уровня. Для него было очень приятно получить орден от президента.

Такие ордена не дают просто так. За каждой наградой должен стоять какой-то жизненный путь, который ты прошел и за который ты получил такую награду –

заметил юморист.

"В нашем случае, думаю, эти два ордена – мой и Сашка Пикалова – можно разделить на весь наш коллектив студии "Квартал 95", ведь мы все помогаем нашим военным с 2014 года, и на всех людей, с которыми мы сотрудничаем все это время – волонтеры, фонды, в том числе и Фонд Александра Пикалова. Без них мы бы многое не смогли сделать, не смогли бы столько помогать нашим военным, переселенцам и другим людям".

, по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский наградил Евгения Кошевого и Александра Пикалова орденом "За заслуги" III степени.

Евгений Кошевой отметил, что он и Пикалов не говорят много и публично о волонтерской деятельности. "То, что мы не говорим публично об этой своей волонтерской деятельности – это наше дело. До сих пор мы все делали за свой счет, не собирали донати из других людей, поэтому нам даже мысли не приходило, что надо перед кем-то отчитываться. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность - это его дело. Другие также за это ордена получили. Но почему-то именно наши с Сашей награды вызвали больше шума".

Что думает о хейте из-за наград

Награды Кошевого и Пикалова вызвали обсуждение сети и даже критику. Евгений признался, что предполагал такой ход событий.

Ибо с самого начала полномасштабного вторжения мы многа хейта получаем в свой адрес. К примеру, кто-то распускал слухи, что мы с Пикаловым в первый день войны бежали в Польшу… И это при том, что мы с Сашей еще 24 утром приезжали на каналы, выходили в прямой эфир из студии – чтобы поддержать людей, чтобы они видели, что мы в Украине, так же, как и наш президент, что мы все вместе со страной,

– сказал юморист.

Евгений Кошевой также напомнил о выступлениях военных: они с "Кварталом 95" ездили в госпитали, части, бомбоубежища и метро в разные области Украины.

"Но все равно – начали писать, что мы в Польшу сбежали. Если почитать все то, что пишут, то может показаться, что мы с Сашей уже пол мира объездили за эти полгода. Я на такое стараюсь не реагировать. Но иногда, конечно, злость берет. Хотя ты понимаешь, что некоторым за это просто платят деньги – за то, чтобы они наговаривали на людей".