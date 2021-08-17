Евгений Клопотенко рассказал, почему его уволили из итальянского ресторана

Кулинарией Евгений Клопотенко увлекся уже в сознательном возрасте. После окончания университета он устроился в итальянский ресторан в Киеве, где впервые попал на профессиональную кухню. Именно из-за любви к приготовлению пищи его уволили с работы.

Первый кулинарный опыт Евгений Клопотенко получил в немецком McDonald's, куда попал по студенческой программе. Однако тогда он даже не догадывался, что свяжет свою жизнь с кулинарией и осуществит прорыв в системе школьного питания. Осознание того, что он станет поваром, пришло к нему значительно позже.

К теме Пошли в другое заведение, – родители Евгения Клопотенко не смогли пообедать в его ресторане

Все благодаря итальянскому ресторанчику в Киеве. В заведении неподалеку Контрактовой площади Клопотенко работал официантом. Там он впервые увидел шестикилограмового лосося и увлекся кулинарией. Вместо того, чтобы обслуживать посетителей в зале, он наблюдал за процессом на кухне. Неудивительно, что на работе звезда продержался всего два месяца.

Меня выгнали, я ничего не делал. Я просто стоял на кухне, смотрел. Там стол пришел, а я говорю: "Ну возьмите его, обслужите, мне пофиг",

– вспомнил Евгений Клопотенко.

Он добавил, что в том заведении работал опытный официант, который рассказывал ему об итальянской и французской кухни. Тогда юноша сказал себе: "Не хочу быть официантом, хочу быть поваром".

И у него получилось! Евгений Клопотенко стал не просто поваром, а шеф-поваром. Он победил в кулинарном шоу "Мастер Шеф", открыл ресторан в Киеве и помогает первой леди Елене Зеленской с реформой школьного питания.