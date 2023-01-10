Все подумают, что я бабник, – Евгений Клопотенко удивил признанием об отношениях с любимой

Шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко впервые рассказал о своих отношениях. Оказывается, девушка у него есть, но сердце при этом свободно. Все потому, что ресторатор не хочет провести с ней всю жизнь.

В свежем интервью Евгений Клопотенко признался о "достаточно необычных" отношениях с любимой. Ее имя он называть не стал, не рассказал, чем она занимается, и где они познакомились, но намекнул, что это не последний его роман.

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У Евгения Клопотенко есть девушка, но не навсегда

У меня нет такого, что ты с одной девушкой всю жизнь живешь. Сердце Евгения никогда не будет с одним человеком всю жизнь. Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка, и я с ней всю жизнь провожу, мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день,

– высказался Евгений Клопотенко.

Судя по всему, сейчас на первом месте для ресторатора кулинария, ему "интересно работать, интересно что-то менять", а не быть с любимой 24 на 7. Похоже, ее такой формат отношений устраивает. Более того, Евгений Клопотенко не исключает, что в них появится кто-то третий.

"Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это тоже нравится. Такой у меня подход", – добавил шеф-повар.

Евгений Клопотенко рассказал об отношениях / Скриншот с видео

Напомним, в августе Евгений Клопотенко кичился прекрасными отношениями со Златой Огневич. Они познакомились в Египте больше года назад и с тех пор тепло дружат. Повар даже приглашает певицу в гости и готовит чисто для нее.