Евгений Клопотенко признался, что общается со Златой Огневич: "У нас прекрасные отношения"

Украинский кулинар Евгений Клопотенко признался, что общается со Златой Огневич. Он рассказал об их дружбе.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что ему очень тяжело найти любимую. В то же время он рассказал о теплой дружбе с певицей Златой Огневич.

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Евгений Клопотенко об отношениях с Огневичем

Кулинар поделился, что около двух недель назад он встретился со Златой в его доме. Муж даже покраснел, когда вспоминал их вечер. Огневич даже что-то готовила для повара.

Мне она пишет, я ей сердечки ставлю. Мы со Златой дружим. Видились, кстати, недели две назад. Я готовил ей есть у меня дома. Она рассказывала, как ходила в Карпаты, сделала себе татуировку, у нее их раньше не было,

– признался Евгений Клопотенко.

"Мы с ней познакомились в Египте, где я отдыхал, в прошлом Новом году. Она в то время пела, и это было исполнение просто до мурашек! Она ко мне очень хорошо относится. С огромным теплом. У нас прекрасные отношения", – добавил он.

Ресторатор добавил, что познакомился со Златой еще до проекта "Холостячка", но самое шоу пересматривал. Он добавил, что девушки в 35 лет уже сформированы, поэтому с ними гораздо легче.

"Девушки в 35 – они не имеют этого – я не знаю, что хочу, покрути меня… Уж ты четко понимаешь, что ты хочешь и к какой цели идешь. И это – счастье!"

Евгений Клопотенко о сообщениях от фанаток

Кулинар поделился, что поклонницы пишут ему постоянно. Именно этот безумный поток мешает ему найти "ту единственную".

"Мне пишут девушки, зовут на свидание, но так нечестно. Они то знают меня, и уже решили, что хотят быть со мной. А я то их не знаю! Мне мешает популярность в общении, тяжело. Надо, чтобы с тобой был человек, которая будет выдерживать это все. Кто вообще сможет выдержать этот поток энергии? Мне нужна та, которая будет меня постоянно поддерживать".