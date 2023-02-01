Евгений Клопотенко надел юбку и вызвал горячую дискуссию в сети: "Ждем на бюстгальтер"
Источник:Евгений Клопотенко
Украинский повар Евгений Клопотенко давно отличается экстравагантностью, и после маникюра он отважился еще на один эксперимент, который не очень охотно воспринимают в нашем обществе – юбку. Впрочем, положительных отзывов оказалось все больше.
Провокационным роликом Евгений Клопотенко поделился в фейсбуке и инстаграмме, где аудитории людей кардинально отличаются. Если в фейсбуке "сидит" старшая аудитория, то в инстаграмме – в основном молодежь. Однако там, что там, подписчики поделились своими мыслями относительно нового образа Клопотенко, который решил поверх штанов одеть длинную черную юбку.
Читайте также Все подумают, что я бабник, – Евгений Клопотенко удивил признанием об отношениях с любимой
Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или на джинсы и так хожу. Как вам, нормам или нет?
– поинтересовался у поклонников повар.
Люди подчеркнули, что юбка в сочетании с брюками – это выражение собственного стиля, а также так часто носят одежду на Ближнем Востоке. В частности, юбки (килты) не стесняются одевать шотландцы как национальную одежду, а также священники, которые поверх обычной одежды одевают рясы. Важным аргументом стало также то, что женщины с легкостью носят маскулинные штанные костюмы, так почему мужчины не могут одевать юбки:
- "Где носки? Меня одну смущают голые лодыжки зимой? Хоть бы и три юбки, но ноги должны быть в тепле. Обнимашки";
- "Почему никто не спрашивает, почему брюки для девушек норм? По-моему, юбка для мужчины – норм, как и брюки для девушек";
- "Ну, а что? По-моему, лайк. Только немного на попа похоже";
- "Надо и себе приобрести. А вообще, это как-то очень по-проповеднически – вам точно идет и добавляет харизмы";
- "Когда мужчина в юбке – это эротично. Начинаю понимать мужчин, которым нравится женщина в юбке";
- "Нет разницы, во что одет человек, чтобы хорошим был. Каждый выбирает сам, как одеваться и каждый должен спокойно относиться, как одеты другие";
- "Это так круто. Не понимаю, почему женщинам можно ходить в мужском наряде, а наоборот это считается чем-то странным";
- "Первая ассоциация с шароварами или японскими штанами хакама. Такой казако-самурай";
- "Мужчины на Востоке все так ходят. И это никого не смущает. Главное – быть человеком";
- "Мужчины во всех частях света на протяжении тысячелетий носили юбки, а не джинсы. Ребят впитывали одинаково. А те, кто здесь из баб морализует – авось бегом выбросили свои джинсы и брюки, платье в пол и платок на голову!";
- "Скоро Клопотенко объявит себя небинарной личностью. Ох, и запугает украинский фейсбук. Юбка стильная";
- "Как по мне, то мужчина в юбке, мужчина с маникюром, мужчина на каблуке – это кайфово. Очень о свободе и о жизни. А еще красиво. Так же как женщина в костюме";
Однако нашлись и такие пользователи социальных сетей, которые не поняли новый имидж Клопотенко (однако таких было крайне мало):
- "После ногтей и юбки, жду бюстгальтера";
- "Интересно, а вот почему вам захотелось ее одеть? Что управляет мужчинами, желающими носить юбки?";
- "При всем уважении, это не норм!!!";
- "Мне не норм. Это так, чтобы не обидеть";
- "Мне не нравятся юбки на мужчинах. Но ведь главное, чтобы вам нравилось";
- "Военную форму не пробовали купить и пойти в военкомат? Там ребята бы смаковали то, что вы приготовите на полевой кухне!?";
- "Хорошо бы, еще вывязать на голове – цветастый, терновый платок".