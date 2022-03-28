Если его уничтожат, буду поднимать из пепла, – ONUKA вспоминает о своем доме в Чернигове

Украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) родилась в Киеве, но вся ее семья – в Чернигове. У нее осталось прекрасное семейное имение, в котором певица планировала праздновать свой день рождения. Но все планы разрушила война, как и родной город.

В деревянном доме с резьбой – 100-летняя история. Там родился и рос дедушка артистки – Александр Шленчик, черниговский мастер музыкальных инструментов.

К слову "Стреляет не оружие, стреляет человек": ONUKA написала пророческие слова в песне 2017 года

Последний год ONUKA с мужем Евгением занималась реставрацией поместья, планировала там даже жить и открыть музей дедушки с мастерской. Женщина признается, что хотя она киевлянка по месту рождения, но Чернигов – "это ее город, потому что там ее дом". Имение пережило самые страшные Первые и Вторые мировые войны, поэтому верит, что выстоит и в русско-украинской войне.

Наш дом многое видел, многое натерпелся. И, я думаю, что не просто столько десятилетий мы наполняли его искусством, любовью к своему краю, звуками музыкальных инструментов, думаю, это просто так не проходит. И если даже его уничтожат, я буду поднимать его из пепла,

– заявила певица.

По ее словам, соседние дома в Чернигове вокруг поместья уже обстреляли, соседи уехали. Но их дом стоит.

"Если дом будет цел после окончания войны, первое, что я сделаю – я перееду. Если он будет нецел, я буду планировать, как его реставрировать снова, но я надеюсь, что он выстоит. Я планирую вернуться и максимально помогать возрождению Чернигова, я думаю, что в этом вообще будет моя миссия на ближайшие годы", – констатирует артистка.



ONUKA с бабушкой в ​​семейном имении / Фото из личного архива певицы