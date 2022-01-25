"Если бы не деньги, я бы не снималась": почему Маша Ефросинина согласилась рекламировать белье

В июле прошлого года Маша Ефросинина стала послом украинского бренда белья. Она призналась, что ей было трудно решиться на откровенную съемку, но она сделала это не ради денег.

В 42 года Маша Ефросинина впервые снялась в белье. До этого полуобнаженной ее видел только муж Тимур. Ведущая призналась, что рекламный контракт с brabrabra ей предлагали еще два года назад, но тогда она отказалась от фотосессии. Все потому, что эффектная брюнетка не чувствовала себя привлекательной.

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"В моем сознании я до сих пор толстая девочка", – неожиданно заявила Ефросинина. Она призналась, что отношение к своему телу пересмотрела только на карантине. Во время пандемии ведущая налегла не на еду, а на спорт и пришла в свою идеальную форму.

"Помню, как стою перед зеркалом и понимаю, что я себе нравлюсь. Я, которую дома видят три человека – муж и двое детей – вдруг почувствовала себя самой красивой. И я хотела этим поделиться", – рассказала звезда.

Так, Маша Ефросинина начала переговоры с украинским брендом белья, которые затянулись на полгода. Ее долго уговаривали, дело было не в гонораре, а в юношеских комплексах ведущей. Правда, ее смелость окупилась.

Это точно не о деньгах. Контракт у меня достаточно успешный, выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась. Это не стало первопричиной, но и не было неважным фактором.

– заверила знаменитость.

"Благодаря этому проекту я сделала пользу для себя. Я перестала себе не нравиться", – добавила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина в белье / Фото из инстаграма ведущей