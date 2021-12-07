Еще и выпихну, – Нина Матвиенко хочет, чтобы дочка с зятем съехали от нее

На днях Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян признались, что купили свое жилье. Они приобрели большую квартиру в новостройке, но съезжать от Нины Матвиенко не спешат. Певица готова их "выпихнуть".

За всю музыкальную карьеру Нина Матвиенко заработала на большой дом под Киевом. В нем поселилась ее дочь Тоня с мужем Арсеном Мирзояном и детьми – 23-летней Ульяной и 5-летней Ниной. Однако певице это не нравится.

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Нина Матвиенко о переезде дочери и зятя

Народная артистка считает, что ее дом тесноват для всего семейства. Поэтому она мечтает, чтобы супруги переехали в свой дом.

Я так этого жду, еще и выпихну. Мне жаль их: ютятся в одной комнате, на кухне все толпимся. Нас много в доме, а там четыре комнаты,

– прокомментировала Нина Матвиенко.

Сама Тоня Матвиенко тоже хочет обустроить свое семейное гнездышко, но застройщик якобы оттягивает сдачу дома. Из-за этого они с Арсеном Мирзояном не могут приступить к ремонту. Так, их переезд все время переносится.

"Это новостройка, она еще достраивается. Очень затяжной процесс – обещали одно, потом другое. Надеемся, что это вообще произойдет", – заявила Тоня Матвиенко.