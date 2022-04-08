Еще одна ложь, – Джамала послала за кораблем фейк о выступлении для российского миллиардера

Украинские звезды все чаще фигурируют в русских фейках. После Барских, Ефросининой и Цыбульской "прилетело" Джамале. Пропагандисты пишут, что она готова плясать для российского миллиардера.

Из-за активного осуждения войны едва ли не все украинские звезды стали врагами страны-агрессорки. Джамала, собирающая для Украины миллионы евро, не исключение. Поэтому неудивительно, что очередной "вброс" был о ней. По словам певицы, это "еще одно дно, которое пробила Россия".

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Джамала послала фейк вслед за русским кораблем

Как рассказала победительница Евровидения-2016, американский журнал Vice написал о вероятных бот-атаках на нее, а рашисты не заставили себя ждать. На следующий день они распространили в телеграм-каналах фейк, что Джа будет петь для миллиардера из России.

В телеграм-сообществах появляются сфабрикованные материалы, где мы якобы готовы выступать на корпоративе российского миллиардера... Ваша дорога вместе с "русским военным кораблем", вы ее уже хорошо знаете,

- написала Джамала.

Она подчеркнула, что это очередная попытка тупой информационной войны: "Ложь, вроде "денацификации", "атаки исключительно на военные объекты" и "спасения российского мира".

Джамала ответила на русский фейк: фото

Реакция фанатов Джамалы на русский фейк

Все без исключения поклонники певицы пишут, что ни за что бы не поверили в этот фейк. Более того, по их мнению, внимание российских пропагандистов к Джамале – еще одно доказательство того, что она все делает правильно:

"Мы не поверим ни в какие фейки! Джамала – любовь! Большое спасибо за все, что ты делаешь";

"Вы наша, ни капли сомнений";

"Джамала, это точно не о вас";

"Ой, слышит мое сердце, там Скабеева уже сюжетов намонтировала на эту тему";

"Не поверим никогда в такие провокации. Безоговорочная любовь украинцев с вами всегда".

Кто из украинских звезд фигурировал в русских фейках

Телеведущая Маша Ефросинина выступает против войны и агитирует убивать россиян, потому что ее купили за миллион долларов. Звезда очень просит найти эту сумму и раздать украинкам с детьми.

выступает против войны и агитирует убивать россиян, потому что ее купили за миллион долларов. Звезда очень просит найти эту сумму и раздать украинкам с детьми. Певец Макс Барских , долгое время гастролировавший Россией, якобы был "в плену своих же нацистов".

, долгое время гастролировавший Россией, якобы был "в плену своих же нацистов". Певица Оля Цыбульская должна была появиться на концерте для россиян в Израиле. На это она якобы согласилась за 5 тысяч долларов.

Полный текст публикации Джамалы:

Планировала анонсировать участие в телемарафоне, но прокомментирую еще одно дно, которое пробила Россия.

На следующий день после выхода в американском издании Vice публикации о вероятных бот-атаках по мне, в телеграм-сообществах появляются сфабрикованные материалы, где мы якобы готовы выступать на корпоративе российского миллиардера.

Как и с нарисованным микрофоном Путина на встрече со стюардессами, мы видим еще одну попытку тупой информационной войны. Еще одна ложь, вроде "денацификации", "атаки исключительно на военные объекты" и "спасения российского мира".

Ваш путь вместе с "русским военным кораблем", вы его уже хорошо знаете.