Ему нужно быть у "кормушки", – Данилко объяснил, почему Басков так хвалит Путина за войну

На пике популярности Сердючки Андрей Данилко часто летал на корпоративы в Россию. Он лично знаком с Басковым, поддерживающим войну в Украине. Так, шоумен уверяет, что певец делает это из-за денег.

Шут Путина Николай Басков с 2014 года хвалит вождя за оккупационную политику. Войну в Украине он называет "миротворческой операцией и борьбой с геноцидом", а на грудь гордо цепляет георгиевскую ленту с буквой Z. По мнению Данилко, причина этого абсурда – деньги, а не патриотизм.

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Андрей Данилко о Николае Баскове

Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, видел, как Басков садился за стол и выпивал с олигархами, которые приглашали его на корпоративы. Он был у них на коротком поводке – принимал дорогие подарки, а затем участвовал в "субботниках".

Как объяснил шоумен, "субботник" в шоу-бизе – это когда ты обязан делать праздник, если тебе не позвонили, "свободен ты или занят". Именно на этих олигархах, как считает Данилко, и держится роскошная жизнь Баскова, так что он боится идти против режима.

Ему нужно быть у "кормушки", нужно иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы, нужно быть на телевидении. Он думает только о себе, поверьте, ни о какой России он ничего не думает. Это совершенно зацикленный на себе человек,

– высказался Андрей Данилко.

Напомним, Николай Басков "разнес" не только Данилко, но и Маша Ефросинина. Она унизила путиниста за ложь о войне в Украине, назвала "наполированным *чком" и заявила: "Жить вам осталось недолго. Вскоре вы начнете себя сжирать. Скоро ты будешь приезжать на свои концерты за еду".