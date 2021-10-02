Елизавета II вышла в свет в изумрудном пальто: фото элегантного образа королевы

Королева Елизавета II прибыла в Шотландию на открытие сессии парламента. Она выступила с речью в роскошном образе. Ее Величество появилась в изысканном изумрудном костюме.

Королева Великобритании недавно возобновила работу после каникул. 2 октября она полетела в Шотландию вместе с принцем Уэльским Чарльзом и герцогиней Корнуольской Камиллой.

К слову Елизавета II и принц Чарльз впервые за долгое время вышли в свет и посадили дерево в Балморале

Елизавета II открыла шестую сессию шотландского парламента. Она выступила перед членами правительства и пожелала им плодотворной работы, несмотря на трудности и пандемию коронавируса.



Елизавета II / Фото Getty Images

Образ Елизаветы II

На публике королева Великобритании появилась в элегантном look. Она выбрала темное разноцветное платье и изумрудное пальто с золотистыми пуговицами. Наряд Ее Величество соединила с черными туфлями.

Елизавета II дополнила образ черными перчатками, сумкой, жемчужными серьгами и стильной шляпкой в тон пальто. Особой деталью стала большая бриллиантовая брошь в виде ключа.

Королева уложила волосы кудрями, а губы подчеркнула помадой цвета фуксии.



Елизавета II с принцем Чарльзом, Камиллой и правительством / Фото с инстаграма Клэренс-хаус



Елизавета II / Фото с инстаграма Клэренс-хаус

Добавим, что первый официальный выход Елизаветы II был по-особенному атмосферным и уютным. Она вместе с принцем Уильямом посадила дерево на территории королевской резиденции. На западе основали проект The Queen's Green Canopy ("Зеленый купол королевы"), посвященный платиновому юбилею правления королевы.