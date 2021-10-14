Елизавета II во второй раз за неделю вышла в свет вместе с сыном и невесткой: нежный образ

Британская королева еще во время последнего выхода, который состоялся два дня назад, удивила тем, что вышла на публику с тростью. В четверг, 14 октября, она тоже поддерживала себя тростью, но выглядела не менее красиво и нежно в пудровом образе.

Пока неизвестно, что побуждает Елизавету II пользоваться тростью – медицинские противопоказания или пожилой возраст, но она не теряет обаяния и позитива даже с такой деталью. 14 октября она присутствовала на церемонии открытия шестой сессии Senedd в The Senedd в Кардиффе, в Уэльсе.

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Елизавета II на открытии последней сессии валлийского парламента / Фото Getty Images

Для события она надела нежно-розовый наряд, состоящий из розового пальто с большими черными пуговицами и шляпке с цветами. Ее образ, как всегда, дополняла брошь, черные перчатки, сумка с туфлями такого же цвета и украшения из жемчуга. Ее Величество была в отличном настроении и радостно со всеми общалась. Она также отметила, что невероятно рада часто жить и отдыхать в Уэльсе.



Очаровательная Елизавета II с тростью / Фото Getty Images

Вместе с королевой на мероприятие прибыл ее сын принц Чарльз и его супруга Камилла. Женщина для события выбрала неожиданно яркое пальто красного цвета со шляпкой. Все члены королевской семьи, кроме королевы, имели также защитные маски, когда находились в помещении.



Королева с сыном Чарльзом и Камиллой Корнуольской / Фото Getty Images