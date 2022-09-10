Королевская семья посетила поминальную службу за Елизаветой II у Балморала

Все члены королевской семьи, находившиеся в Балморале, посетили поминальную службу за Елизаветой II. Они посмотрели на цветы, которые принесли люди.

Члены королевской семьи находятся в трауре из-за смерти мамы и бабушки – Елизаветы II. Сегодня, 10 сентября, днем они посетили поминальное частное богослужение.

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Члены монаршей посетили службу за Елизаветой

Служба за королевой состоялась в церкви Крати Кирк, расположенной неподалеку от замка Балморал, где покоилось Ее Величество. Туда прибыла вся семья – принц Эндрю с дочерьми принцессами Беатрис и Евгенией, принц Эдвард с дочерью Луизой, принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом, ее дочь Зара Тиндалл и сын Питер Филлипс. Из Балморала вчера уехали принц Уильям и Гарри, а также Чарльз III и Камилла.

После службы члены королевской семьи вышли из церкви и поздоровались с собравшимися возле храма. Они просматривали цветы и записки, которые люди положили у ворот, чтобы почтить королеву. Принцесса Евгения и другие стояли перед букетами со слезами на глазах.

Покидая территорию церкви, королевская семья трогательно простилась с людьми.

Члены королевской семьи после службы / Фото с твиттера

Заметим, в The Guardian сообщили, что захоронение королевы Елизаветы II, вероятнее всего, состоится в понедельник, 19 сентября. Ведь тогда завершится 10 дней траура в государстве. Однако эта дата не подтверждена. Чарльз III утвердил, что день прощания с Ее Величеством будет выходным.