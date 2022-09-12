Гроб с телом Елизаветы II уже в Эдинбурге: как кортеж встречали в городах и селах Шотландии
Источник:BBC
Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморала около 10:00 11 сентября, а уже через шесть часов прибыл в Эдинбург. В столице Шотландии процессию встретили почтительной тишиной и вежливыми аплодисментами.
В свое последнее путешествие Елизавета II отправилась в сопровождении дочери Анны. Ее кортеж петлял по городам и селам на пути в Эдинбург, чтобы люди могли проститься с Ее Величеством.
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Тело Елизаветы II в Эдинбурге
"Гроб Ее Величества королевы прибыл во дворец Голирудгауз, где он будет покоиться в Тронном зале до завтрашнего дня. На переднем дворе Дворца Голирудгауз будет сформирована процессия, чтобы доставить гроб в собор Святого Джайлза в Эдинбурге", – говорится в обращении Букингемского дворца в инстаграме.
К процессии и службе в соборе Святого Джайлза присоединятся члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом III. Там гроб Ее Величества под пристальным наблюдением будет отдыхать несколько дней, чтобы народ Шотландии мог отдать свое уважение.
Как гроб с телом Елизаветы II встречали по пути в Эдинбург
- В селе Баллатер, недалеко от Балморала, люди бросали цветы на дорогу перед кортежем.
- В селе Абойн играли свирели, а когда траурная процессия прошла, местные в один голос воскликнули: "Вы уже в пути".
- В поле близ города Абердин фермеры отдали почет, выстроив свои тракторы.
- В самом Эдинбурге тысячи людей выстроились на Королевской мили в центре и угрюмо ждали кортежа, а после взорваться вежливыми аплодисментами и возгласами.
- Принцесса Анна выполнила реверанс, когда гроб ее матери несли в тронный зал дворца Голирудгауз. В официальной резиденции монарха в Шотландии ее уже ждали принц Эндрю и принц Эдвард с супругой Софи. Она, кстати, утешила принцессу Анну, положив руку ей на спину. Этот жест поддержки не остался без внимания.