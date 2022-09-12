Гроб с телом Елизаветы II уже в Эдинбурге: как кортеж встречали в городах и селах Шотландии

Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморала около 10:00 11 сентября, а уже через шесть часов прибыл в Эдинбург. В столице Шотландии процессию встретили почтительной тишиной и вежливыми аплодисментами.

В свое последнее путешествие Елизавета II отправилась в сопровождении дочери Анны. Ее кортеж петлял по городам и селам на пути в Эдинбург, чтобы люди могли проститься с Ее Величеством.

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Тело Елизаветы II в Эдинбурге

"Гроб Ее Величества королевы прибыл во дворец Голирудгауз, где он будет покоиться в Тронном зале до завтрашнего дня. На переднем дворе Дворца Голирудгауз будет сформирована процессия, чтобы доставить гроб в собор Святого Джайлза в Эдинбурге", – говорится в обращении Букингемского дворца в инстаграме.

К процессии и службе в соборе Святого Джайлза присоединятся члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом III. Там гроб Ее Величества под пристальным наблюдением будет отдыхать несколько дней, чтобы народ Шотландии мог отдать свое уважение.

Как гроб с телом Елизаветы II встречали по пути в Эдинбург