Елизавета II впервые разрешила туристам устраивать пикники возле Букингема: как это выглядит

Британская королева, похоже, решила стать чуточку ближе к людям. Учитывая большую территорию вокруг Букингема в Лондоне, она дала разрешение на проведение пикников в королевском саду. Сотни британцев уже успели воспользоваться также возможностью.

По мнению Елизаветы II, после пандемии коронавируса людям необходимо больше находиться на свежем воздухе. И для того, чтобы еще больше их привлекать на прогулки, теперь британцы могут "попикниковать" на зеленом газоне прямо под ее владениями. Сама же Елизавета II, вероятно, в это время пребывала не в Букингеме, а в Сандрингеме, где поселилась с начала пандемии.

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Впрочем, есть несколько моментов, которые стоит знать желающим посидеть возле Букингема:

вход на территорию дворца является платным – отдых стоит около 600 гривен ;

; воспользоваться такой возможностью можно будет только до конца этого лета ;

; также запрещено приносить с собой ножи и алкоголь;

и стоит забыть о выгуле собак на этой территории.

Как отметила глава королевского отдела по связям со средствами массовой информации Сара Дэвис: "Идея заключается в трезвых пикниках".

Возможностью насладиться снеками возле Букингема воспользовались уже немало людей. Самые яркие фото предлагаем посмотреть ниже.