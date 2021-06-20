Елизавета II посетила любимые конные гонки Royal Ascot: фото изысканного образа

Британская королева Елизавета II ежегодно посещает гонки Royal Ascot. На этот раз она прибыла на последний день мероприятия и покорила публику элегантным образом.

19 июня в городке Аскот прошел последний день конных гонок. Ранее заявляли, что Елизавета II вообще не появится на одном из самых любимых мероприятий. Но королева прибыла именно на завершение, чему очень обрадовалась публика.

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В этом году на гонках соревновались 4 королевских лошадей. Именно за них приехала поболеть британская королева.

Образ королевы Елизаветы II

Ее Величество появилась на публике с искренней улыбкой и хорошим настроением. Для мероприятия она выбрала стильный и элегантный наряд.

Елизавета II предстала в платье цвета Тиффани с цветочным принтом. Сверху она надела пальто в тон, которое украсила роскошной брошью. Образ британской королевы дополняла шляпка с цветами.

Ее Величество уложила волосы кудрями и украсила шею трехслойным жемчужным ожерельем, а уши – серьгами. На лице она сделала макияж с акцентом на губах.



Елизавета II / Фото Getty Images

Напомним, конные гонки Royal Ascot происходят еще с 1711 года. Елизавета II никогда не пропускала соревнования, поскольку с детства обожает лошадей и даже имела собственного советника по гонкам – Майкла Освальда.

Одними из первых на гонку прибыли принц Чарльз с герцогиней Камиллой. Сын королевы надел серый фрак и шляпу-цилиндр, а его жена – голубой костюм и шляпку.