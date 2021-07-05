Елизавета II порадовала образом в платке с изображениями собак: фото

Королева Елизавета II в очередной раз покорила красивым образом. Она побывала на Виндзорском конном шоу. Ее Величество появилась перед публикой в плаще и платке изумрудного цвета с изображениями собак.

Елизавета II все чаще появляется на публике. Она предстает перед камерами в изысканных образах и с улыбкой на лице.

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Новый образ Елизавета II

Королева обожает лошадей, поэтому не смогла пропустить конное шоу. Хотя на улице лето, однако погода в день мероприятия была достаточно прохладной. Поэтому Ее Величество приехала на шоу в плаще цвета хаки, под которым, вероятно, было красивое платье. Главным акцентом образа Елизаветы II стал изумрудный платок с принтом различных пород собак. Королева очень любит и этих животных, поэтому им также уделяет особое внимание.

Такой look Ее Величество соединила с черными туфлями на низком каблуке. Волосы королева уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с насыщенной помадой на губах. Довершила аутфит любимыми солнцезащитными очками.



Елизавета II в плаще и платке с изображениями собак / Елизавета II

Елизавета II в плаще и платке с изображениями собак / Елизавета II

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