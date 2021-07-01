Королева Елизавета II покорила ярким образом в синем пальто: фото и видео

Британская королева продолжает тур по Шотландии. Во время нового выхода она предстала перед публикой в ярком синем пальто, которое довершила элегантной шляпой в тон.

Елизавета II посетила одно из последних диких пространств в западном конце шотландского города Глазго – The Children's Wood.

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Раньше на том месте было футбольное поле, а теперь оно очень важно для местной общины. Люди разных поколений приезжают туда для отдыха. Там выгуливают собак, устраивают пикники, прогуливаются по саду, играют и наслаждаются пребыванием на природе.

Яркий образ Елизаветы II

Для поездки Ее Величество выбрала изысканное пальто яркого синего цвета. Оно застегивалось на большие черные пуговицы. Из-под пальто выделялось платье с цветочным принтом. Елизавета II любит довершать аутфиты роскошными брошками, поэтому и на этот раз не обошлась без элегантного аксессуара. Также среди украшений дополнила look серьгами с крупными жемчужинами.

Из обуви она выбрала черные туфли на низком каблуке. Волосы королева уложила в фирменную прическу и надела невероятно красивую шляпу с декором в тон пальто. На руке висела черная сумочка, модель которой очень любит Ее Величество. Образ довершили белые перчатки и макияж с темной помадой на губах.



Яркий образ Елизаветы II / Фото Getty Images