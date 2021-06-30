Елизавета II показала элегантный образ в пальто и цветочном платье: фото из тура по Шотландии

Британская королева Елизавета II отправилась в турне Шотландией. На днях она посетила музей Argyll, где продемонстрировала нежный образ. Ее Величество примерила фиолетовое пальто и цветочное платье.

Королева Елизавета II прибыла в музей Argyll and Sutherland Highlanders Regimental в Шотландии. Здание недавно отреставрировали, поэтому Ее Величество смогла зайти внутрь и посмотреть экспонаты.

Интересно Принцесса Евгения показала прогулку с 4-месячным сыном фото с Грин-парке в Лондоне

Образ Елизаветы II

Для очередной остановки в турне по Шотландии королева Великобритании примерила элегантный аутфит. Она появилась в голубом платье с цветочным принтом длины миди. Сверху она надела лаконичное фиолетовое пальто.

Ее Величество совместила наряд с черными туфлями с золотистыми вставками и на невысоких каблуках. Она дополнила образ сумкой в ​​тон, брошью с камнями, белыми перчатками, а также фиолетовой шляпкой с цветами.

Елизавета II уложила волос кудрями, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Напомним, что турне по Шотландии – первый официальный тур королевы после смерти мужа принца Филиппа. Мероприятия с участием Ее Величества посвящены истории и инновациям.

Елизавету II сопровождает внук принц Уильям. 30 июня его должна заменить принцесса Анна, так как герцог Кембриджский должен выступить с речью на открытии памятника принцессе Диане.