Елизавета II показала элегантный образ в пальто и цветочном платье: фото из тура по Шотландии
Источник:инстаграм королевской семьи
Британская королева Елизавета II отправилась в турне Шотландией. На днях она посетила музей Argyll, где продемонстрировала нежный образ. Ее Величество примерила фиолетовое пальто и цветочное платье.
Королева Елизавета II прибыла в музей Argyll and Sutherland Highlanders Regimental в Шотландии. Здание недавно отреставрировали, поэтому Ее Величество смогла зайти внутрь и посмотреть экспонаты.
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Образ Елизаветы II
Для очередной остановки в турне по Шотландии королева Великобритании примерила элегантный аутфит. Она появилась в голубом платье с цветочным принтом длины миди. Сверху она надела лаконичное фиолетовое пальто.
Ее Величество совместила наряд с черными туфлями с золотистыми вставками и на невысоких каблуках. Она дополнила образ сумкой в тон, брошью с камнями, белыми перчатками, а также фиолетовой шляпкой с цветами.
Елизавета II уложила волос кудрями, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.
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Напомним, что турне по Шотландии – первый официальный тур королевы после смерти мужа принца Филиппа. Мероприятия с участием Ее Величества посвящены истории и инновациям.
Елизавету II сопровождает внук принц Уильям. 30 июня его должна заменить принцесса Анна, так как герцог Кембриджский должен выступить с речью на открытии памятника принцессе Диане.