Будет на людях еще реже: Елизавета II передала часть полномочий сыну Чарльзу

У 96-летней Елизаветы II уменьшится количество обязанностей, которые она должна выполнять как монарх. Их подредактировал Букингемский дворец, а некоторые из самых сложных возьмет на себя наследник престола принц Чарльз.

Интересно, что обязанности королевы Елизаветы II сократили впервые за 10 лет. Однако это не резкое изменение, а небольшое пост-юбилейное обновление. Так, Ее Величество будет появляться только там, где это уместно или необходимо.

Читайте также В лавандовом наряде: элегантная Елизавета II на приеме в Шотландии

Как изменились обязанности Елизаветы II

Ее Величество остается главой государства и нации, поэтому должна выполнять конкретные обязанности в соответствии с официальной конституционной концепцией. Это открытие парламента, назначение премьер-министра, осуществление и прием государственных визитов.

Однако их изменили смягченными формулировками, поэтому теперь роль Елизаветы II заключается в ряде парламентских и дипломатических обязанностей и приеме только глав других государств, посещающих Великобританию.

Конкретные обязанности заменены на более общую роль во вдохновении "единства и национальной идентичности", "преемстве и стабильности", признании "достижений и успеха" других и обеспечении "поддержки служения" от волонтеров до экстренных служб и военных,

– говорится в источнике.

Так, из шести ключевых событий королевского календаря государственное открытие парламента убрали, а четыре из пяти других в этом году возглавит принц Чарльз.

Елизавета II с принцем Чарльзом / Фото из инстаграма королевской семьи