Елизавета II одела цветочное платье на вручение наград медикам: фото выхода королевы

Королева Елизавета II совершила новый выход. Она вручила награды британским медикам в нежном образе.

Несмотря на разгар лета, монархиня Елизавета II продолжает работу. На днях она встретилась с работниками здравоохранения и вручила награды.

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Елизавета II наградила медиков

Королева наградила Георгиевским крестом представителей Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства.

"Эта награда присуждается всем сотрудникам NHS, бывшим и нынешним, во всех дисциплинах и во всех четырех странах. В течение более семи десятилетий, и особенно в последнее время, вы поддерживали народ нашей страны мужеством, состраданием и самоотверженностью, демонстрируя самые высокие стандарты государственной службы. Мы выражаем вам нашу неизменную благодарность и благодарность", – написала Елизавета II в заявлении.



Елизавета II вручила награды медикам / Фото из инстаграма королевской семьи

Монархиню сопровождал сын принц Чарльз. На этот раз Ее Величество была без трости и самостоятельно передвигалась по комнате.



Елизавета II вручила награды медикам / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ Елизаветы II

Для официального вручения наград королева выбрала изящный и нежный образ. Она надела светлое платье с цветочным принтом. Елизавета II дополнила аутфит аксессуарами – жемчужным колье, серьгами и золотыми часами. Также монархиня подчеркнула губы розовой помадой и надела любимые черные кожаные туфли.



Елизавета II вручила награды медикам / Фото из инстаграма королевской семьи