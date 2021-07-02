Королева Елизавета II ошеломила образом в бирюзовом пальто и солнцезащитных очках: фото

Королева Елизавета II вернулась из тура по Шотландии. На территории Виндзорского замка она позировала в элегантном пальто бирюзового цвета. Внимание публики привлекло то, что Ее Величество была в солнцезащитных очках.

Елизавета II посетила Королевскую Виндзорскую лошадиную выставку, которая состоялась 1 июня в Виндзорском замке. Ее Величество отдохнула после насыщенного тура по Шотландии.

Смотрите также Королева Елизавета II покорила ярким образом в синем пальто: фото и видео

Яркий образ королевы Елизаветы II

Британская королева предстала перед камерами в роскошном пальто бирюзового цвета с большими пуговицами, из-под которого виднелось элегантное платье. Такой look она соединила с черными туфлями на низком каблуке.

В руке Елизавета II держала черную сумочку любимой модели. Среди украшений довершила образ серьгами и бусами с жемчужинами, часами. Волосы она уложила в привычную прическу, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах.

Елизавета II в бирюзовом пальто / Фото Getty Images

Внимание публики привлекло то, что во время просмотра выставки Ее Величество надела солнцезащитные очки овальной формы с темными линзами. Королева выглядела очень элегантно и стильно.



Елизавета II в солнцезащитных очках / Фото Getty Images

После похорон мужа принца Филиппа королева все чаще появляется на публике. Она все еще оправляется от болезненной потери, однако не оставляет выполнение королевских обязанностей.