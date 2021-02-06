Елена Зеленская празднует день рождения. В субботу, 6 февраля, жене президента исполняется 43 года. Редакция Showbiz 24 подготовила материал о результатах работы Елены, которых ей удалось достичь за 2 года в роли первой леди Украины.

Источник: 24 канал

Уже 2 года Елена Зеленская выполняет работу первой леди Украины. После того, как ее муж Владимир Зеленский победил на президентских выборах, женщина изменила направление своей деятельности. Тогда она отмечала, что выделила для себя несколько направлений работы. Они касаются здоровья будущих поколений, школьного питания, физического воспитания и активности детей. Также Елена уделила внимание культурной сфере. Чего Зеленской удалось достичь за это время – читайте далее.

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Аудиогиды на украинском в музеях мира

Одной из самых масштабных инициатив Елены Зеленской стал запуск аудиогидов на украинском языке в крупнейших музеях мира. В рамках этого проекта уже реализовали 9 аудиогидов, которые можно услышать в таких местах:

Художественная галерея Альбертина (г. Вена, Австрия);

Музей истории искусств (г. Вена, Австрия);

Национальный музей ковра (г. Баку, Азейбарджан);

Латвийский Национальный художественный музей (г. Рига, Латвия);

Колизей (г. Рим, Италия);

Морской музей Черногории (г. Котор, Черногория);

дворец Долмабахче (г. Стамбул, Турция);

музей Эфеса (г. Сельчук, Турция);

Национальный парк Гереме (между городами Невшехир, Ургюп и Аванос, Турция).

На 2021 год первая леди запланировала запуск еще нескольких аудиогидов в разных странах мира. В частности, говорится про:

Тауэр (г. Лондон, Великобритания);

Версальский дворец (г. Версаль, Франция);

Музей естествознания (г. Берлин, Германия);

Ватиканские музеи (г. Рим, Италия);

Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем (г. Иерусалим, Израиль);

Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого (г. Нукус, Узбекистан).

Реформирование школьного питания

Елена Зеленская привлекла к реформированию системы питания учащихся очень много ветвей власти.

С 1 января 2021 года вступили в силу обновленный санитарный регламент, новые гигиенические требования к пищеблокам, методология закупок и система анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР).

"На практике изменение устаревших норм – это первый шаг, который необходимо было сделать, чтобы начать обновление и осовременивание школьного меню. Сначала обновление норм, правил и регламентов, дальше – замена полуфабрикатов, чипсов и сладких напитков на сбалансированную и полезную пищу для наших детей", – рассказала Елена Зеленская.

Также активно работают над повышением контроля за безопасностью и качеством пищевых продуктов, ресурсным обеспечением школ.

В новом школьном рационе для учащихся должно быть больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов. Рабочая группа работала и над урегулированием вопроса по организации питания в школах детей с особыми диетическими потребностями.

Также уже длительное время готовятся сезонные меню. Речь идет о завтраках и обедах, а в дальнейшем планируют разрабатывать ужины, вторые завтраки и полдники.

Что касается оплаты за еду, то она остается неизменной: ученики с 1 по 4 класса и дети социальных категорий питаются бесплатно, а остальным – оплачивают родители и местные власти.

Вкусное. Полезное. Сбалансированное. Все это о новом меню для учебных заведений, работать над которым уже начала профессиональная рабочая группа,

– отмечала первая леди.

"Без барьеров"

Еще одной из инициатив Елены Зеленской на посту первой леди Украины является деятельность "Без барьеров", направленная на создание равных возможностей для всех украинцев.

В рамках этой инициативы состоялось подписание декларации "Бизнес без барьеров". Речь идет о сотрудничестве между крупными украинскими и международными компаниями.

"Ежедневно тысячи украинцев живут за барьерами: испытывают сложности в перемещении, пользовании услугами, работе и общении. Чтобы исправить эту ситуацию, я пригласила к диалогу представителей крупных компаний, которые уже внедряют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы. Наша цель – устранить барьеры в бизнесе", – рассказала Елена Зеленская.

Построение такого бизнеса в Украине – это очень сложный процесс, который зависит от законодательства, действий государства, компаний и самих людей. Такая инициатива поможет преодолеть барьеры, возникающие при поиске сотрудников и приеме их на работу, адаптации работника на рабочем месте и в коллективе.

С такой инициативой компании будут работать над продуктами и услугами, которые будут доступны всем людям, в том числе с инвалидностью, пожилым, родителям с детьми до 6 лет, женщинам и молодежи.

Елена Зеленская стремится к тому, чтобы безбарьерность, инклюзия стали общественной нормой, ведь именно так есть в других успешных государствах.

Украина – участница "Партнерства Биарриц"

При содействии первой леди Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц". Это международная инициатива равных прав и возможностей для всех.

Официальное письмо – ответ министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ива Ле Дриана вручил Посол Франции в Украине Этьен де Понсен на торжественной встрече по случаю официального присоединения Украины к международному "Партнерству Биарриц". Это произошло 11 сентября 2020 года.

Отметим, что "Партнерство" было основано лидерами стран "Большой семерки" – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США. Его цель – достижение равных прав и возможностей в обществе и отсутствие ограничений по любым признакам.

Основные цели и обязательства Украины как участницы "Партнерства":