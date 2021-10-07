Елена Зеленская выбрала пальто винного цвета для церемонии в Бабьем Яру
Источник:24 канал
В среду, 6 октября, состоялись памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. К ним присоединилась президентская чета. На скорбную церемонию в Киеве Елена Зеленская надела наряд винного цвета.
Официальное мероприятие состоялось в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" с участием супругов Зеленских, дипломатов и духовенства. Гости церемонии открыли инсталляцию "Кристаллическая стена плача" и побывали в синагоге "Место для размышлений". Примечательно, что для публичного выхода первая леди Елена Зеленская подобрала очень уместеный аутфит.
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Образ Елены Зеленской на памятной церемонии в "Бабьем Яру"
Супруга президента появилась в длинном двубортном пальто винного цвета. Прямой силуэт она довершила черным поясом с золотистой пряжкой.
В тон к верхней одежде Елена Зеленская подобрала кофточку. Этот ансамбль удачно сочетался с черными сапогами и трендовой сумкой-багетом. Финальной деталью образа стала белая лента, как символ памяти о жертвах массовых расстрелов в Бабьем Яру.
Первая леди позаботилась об элегантной укладке с боковым пробором и легком макияже, который выделил глаза. Из аксессуаров на ней только массивные золотые серьги.
Елена и Владимир Зеленские на церемонии в "Бабьем Яру" / Фото Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские на церемонии в "Бабьем Яру" / Фото Офис Президента Украины
Елена и Владимир Зеленские на церемонии в "Бабьем Яру" / Фото Офис Президента Украины