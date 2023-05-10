Елена Зеленская в изысканном образе встретилась с Урсулой фон дер Ляен: она была в сине-желтом

В День Европы, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев с официальным визитом. Она встретилась также с Еленой Зеленской и показала эффектный сине-желтый образ.

Зеленская встретилась с Урсулой фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен приехала, чтобы обсудить психологическую реабилитацию детей, которые учатся в бомбоубежищах, переезжают в новые страны, мало общаются с родными, друзьями или даже возвращаются из похитившей их России. Президент Еврокомиссии предложила экспертную помощь ЕС.

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В то время как первая леди Украины похвасталась, что наши специалисты уже работают над уникальной программой помощи украинским детям и психологическим лагерем, где реабилитируют детей, которые потеряли на войне близких.

Была рада сегодня встретить Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен в Киеве и обсудить с ней психологическую реабилитацию украинских детей,

– прокомментировала Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской на встрече с Урсулой фон дер Ляен

Для рабочей встречи с президентом Еврокомиссии Елена Зеленская выбрала деловой образ в роскошном черном костюме – удлиненный жакет с приталенным силуэтом, классические брюки со стрелками. Этот ансамбль довершила белая рубашка в серебряную полоску и любимые туфли-лодочки. Волосы первая леди Украина собрала в стильную прическу с косой, а из аксессуаров выбрала только серьги-шарики.

Елена Зеленская на встрече с Урсулой фон дер Ляен / Фото с инстаграма первой леди

Важно, что Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев в патриотическом образе. На ней ярко-синий жакет и светло-желтый топ. Примечательно, что это ее любимое сочетание цветов за последний год – президента Еврокомиссии часто видят в сине-желтом.

Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен / Фото с инстаграма первой леди