Елена Зеленская в изысканном образе встретилась с Урсулой фон дер Ляен: она была в сине-желтом
Источник:Елена Зеленская
В День Европы, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев с официальным визитом. Она встретилась также с Еленой Зеленской и показала эффектный сине-желтый образ.
Зеленская встретилась с Урсулой фон дер Ляен
Урсула фон дер Ляен приехала, чтобы обсудить психологическую реабилитацию детей, которые учатся в бомбоубежищах, переезжают в новые страны, мало общаются с родными, друзьями или даже возвращаются из похитившей их России. Президент Еврокомиссии предложила экспертную помощь ЕС.
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В то время как первая леди Украины похвасталась, что наши специалисты уже работают над уникальной программой помощи украинским детям и психологическим лагерем, где реабилитируют детей, которые потеряли на войне близких.
Была рада сегодня встретить Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен в Киеве и обсудить с ней психологическую реабилитацию украинских детей,
– прокомментировала Елена Зеленская.
Образ Елены Зеленской на встрече с Урсулой фон дер Ляен
Для рабочей встречи с президентом Еврокомиссии Елена Зеленская выбрала деловой образ в роскошном черном костюме – удлиненный жакет с приталенным силуэтом, классические брюки со стрелками. Этот ансамбль довершила белая рубашка в серебряную полоску и любимые туфли-лодочки. Волосы первая леди Украина собрала в стильную прическу с косой, а из аксессуаров выбрала только серьги-шарики.
Елена Зеленская на встрече с Урсулой фон дер Ляен / Фото с инстаграма первой леди
Важно, что Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев в патриотическом образе. На ней ярко-синий жакет и светло-желтый топ. Примечательно, что это ее любимое сочетание цветов за последний год – президента Еврокомиссии часто видят в сине-желтом.
Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен / Фото с инстаграма первой леди
Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен / Фото с инстаграма первой леди
- Напомним, в цветах украинского флага Урсула фон дер Ляен была и тогда, когда встречала Елену Зеленскую в Европарламенте в сентябре 2022 года.